Patty Jenkins, la regista dei film di Wonder Woman, ha recentemente rivelato di aver concluso alla lavorazione della sceneggiatura di Wonder Woman 3. Ricordiamo che il primo Wonder Woman (che potete recuperare su Amazon) è uscito nelle sale nell’estate del 2017, diventando un grande successo al botteghino e una delle pellicole DC preferite dalla critica. Gran parte degli elogi del film erano stati attribuiti proprio alla Jenkins, spingendo la Warner Bros. a ingaggiarla per dirigere il sequel del film.

Quest’ultimo, intitolato Wonder Woman 1984, era originariamente previsto per l’uscita nelle sale cinematografiche nel 2019 prima di essere ritardato più volte in parte a causa della pandemia di COVID-19 e in parte a causa di varie problematiche produttive. Alla fine la pellicola è arrivata a dicembre 2020 su HBO Max e in alcuni limitati cinema. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti o negative e per molti è stato un importante passo indietro rispetto al suo predecessore, tuttavia Wonder Woman 1984 è stato ancora un successo poiché ha attirato più abbonati a iscriversi a HBO Max ed è stato il film più venduto del 2021 in home video.

Wonder Woman 3: le parole di Patty Jenkins

Adesso tutti i riflettori sono puntati su Wonder Woman 3 il cui sviluppo è stato alquanto silenzioso, in particolare per quanto riguarda la gestione della Warner Bros. Discovery di molti progetti DC. Adesso, stando alle parole della Jenkins pronunciate nel corso del Matera Film Festival, l’uscita pellicola potrebbe essere più vicina del previsto e che non sarà sicuramente un finale:

Quando accettai di lavorare al primo film di Wonder Woman, avevo promesso che ne avrei realizzato solo uno, ma poi mi sono resa conto che avevo ancora molto da dire su questo personaggio e allora abbiamo fatto il capitolo due. Una volta concluso il secondo, ero ansiosa di iniziare a lavorare al terzo! Ora mi sento realizzata, in un certo senso, perché fin dal primo film avevo programmato un arco narrativo di tre film e quando vedrete il prossimo capitolo noterete che c’è una storia molto diversa che attraversa questi tre film tra loro ma in qualche modo legati direttamente. Eppure, mentre la scorsa settimana scrivevo la conclusione della sceneggiatura di Wonder Woman 3, ho capito che potrei essere interessata a vedere cosa succederà dopo. Non si sa mai. Ci hanno espressamente chiesto di ideare nuovi modi per fare altri film, ma non si sa mai se accadrà davvero. Personalmente amo lavorare con Gal Gadot, quindi vedremo.

I dettagli sulla trama di Wonder Woman 3 sono ancora molto scarni, ma la star Gal Gadot ha confermato che Lynda Carter dovrebbe tornare nel prossimo capitolo. Per chi non lo sapesse, la Carter ha interpretato Wonder Woman nella serie televisiva degli anni ’70 e ha avuto un cameo nella scena dopo i titoli di coda di Wonder Woman 1984 nei panni di Asteria, un’antica amazzone che è rimasta nel mondo degli uomini in modo che sua sorella amazzone potesse fuggire sull’isola di Themyscira. Inoltre, nonostante entrambi i precedenti film di Wonder Woman si svolgessero nel passato, pare che Wonder Woman 3 si svolgerà nell’attuale DCEU dopo gli eventi di Justice League. Infine al momento non c’è una data di uscita ufficiale di Wonder Woman 3 quindi non resta che attendere i piani di Warner Bros. Discovery riguardo a quello che di fatto è uno dei franchise prioritari per lo studio.