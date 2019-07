Wonder Woman, busto life-size da Infinity Studio

Wonder Woman è la nuova proposta dell'azienda Infinity Studio per la sua serie di busti in scala 1:1 tratti dagli eroi della Justice League

Il busto di Wonder Woman è la nuova proposta dell’azienda Infinity Studio per la sua serie di busti in scala 1:1 tratti dagli eroi della Justice League. Il busto, che già da ora – e senza dubbi – possiamo dichiarare come un autentico capolavoro, sarà alto ben 73 cm e realizzato in silicone replicando minuziosamente le fattezze dell’attrice Gal Gadot.

Wonder Woman, la principessa Diana di Themyscira, Figlia di Ippolita è un membro fondatore della Justice League. È una delle eroine più iconiche del DC Universe. La supereroina della DC ha avuto una trasposizione televisiva negli anni settanta in cui era interpretata da Lynda Carter mentre nel 2017 con la nascita dell’universo DC cinematografico è stata interpretata da Gal Gadot nell’omonimo film, dopo esser già stata introdotta in Batman v Superman: Dawn of Justice, e successivamente in Justice League.

La replica di Infinity studio rappresenta la principessa guerriera in una iconica posa in cui, con sguardo vigile e severo sottende il lazo della verità tra il braccio sinistro sollevato in avanti e il braccio destro piegato indietro. Realizzata in silicone e altri materiali questo busto darà l’impressione di avere Wonder Woman in carne e ossa, la replica di Infinity Studio infatti prevede un attento e minuzioso studio delle fonti per replicarne in maniera quasi maniacale la fonte principale. Al busto infatti manca solamente la parola e i fortunati collezionisti che se la porteranno a casa potranno godere della vista dell’eroina DC in veste da battaglia.

Ma di che prezzo parliamo per un pezzo del genere? Chiaramente non si tratta di un prodotto per tutti i collezionisti ma di qualcosa riservato soltanto a quella piccola cerchia di “super appassionati” che sono disposti a spendere ben 3300$. In preordine su Sideshow.com (dove se proprio volete fare la pazzia è possibile anche l’acquisto rateizzato) questa uscita sarà limitata a soli 580 esemplari al mondo sarà disponibile da Dicembre 2020, decisamente un bel regalo da scartare sotto l’albero.