Wonder Woman: Challenge of the Amazons: Ravensburger presenta il gioco di Wonder Woman

Ravensburger ha annunciato il gioco da tavolo cooperativo Wonder Woman: Challenge of the Amazons. L’annuncio è stato dato in occasione della NY Toy Fair 2020.

L’edizione 2020 della fiera del giocattolo di New York si aprirà il 22 febbraio 2020, ma con l’approssimarsi di questo importante evento i vari produttori ed editori stanno cogliendo l’occasione per annunciare alcune attese novità, tra queste vi è il gioco da tavolo di Wonder Woman edito da Ravensburger.

Wonder Woman: Challenge of the Amazons sarà un gioco cooperativo per 2-5 giocatori, adatto dai 10 anni in su e dalla durata di 45-60 minuti circa. Il gioco è stato ideato da Prospero Hall e illustrato da Jenny Frison, affermata copertinista DC di Wonder Woman.

In Wonder Woman: Challenge of the Amazons i giocatori impersoneranno una delle 5 amazzoni (Diana, Philippus, Mala, Nu’bia e Artemis) incaricate di proteggere l’isola di Themyscira dai pericoli e dai nemici che ne minacciano la pace. A incombere su Themyscira saranno tre cattivi storici di Wonder Woman: Ares, Cheetah e Circe.

Il gioco prevederà livelli di difficoltà crescente a seconda del cattivo scelto e meccaniche di collaborazione tra i giocatori, che dovranno trovare la strategia migliore per respingere i nemici, utilizzando le diverse capacità dei personaggi nel modo più efficace.

Il gioco sarà articolato in turni, ogni turno sarà suddiviso in fasi in cui sarà possibile compiere soltanto un determinato tipo di azioni e continuerà ripetendo questo schema fino alla risoluzione finale, in cui i giocatori avranno vinto la partita se riusciranno a sconfiggere il cattivo della partita, azzerando i suoi punti ferita e colpendolo a morte con la mitica Spada di Efesto.

All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 5 miniature Eroina, 60 carte Eroina, 5 schede personaggio, 1 Spada di Efesto, 4 token benedizione, 8 carte reliquia, 8 token reliquia, 3 schede nemico, 3 segnalini nemico, 90 carte nemico, il tabellone di gioco, 10 carte riassuntive, 2 tracker punti ferita, 20 token unità multiple, 72 cubi segna posto e il regolamento di gioco.

Wonder Woman: Challenge of the Amazons sarà disponibile, in inglese, a partire dal 1 marzo 2020 ad un prezzo di 34.99 dollari. Al momento non ci sono informazioni circa una possibile localizzazione italiana.