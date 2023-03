Nel marasma di cambiamenti e aggiunte al centro del nuovo DCU, i fan hanno cominciato a domandarsi quale sarà il futuro di Wonder Woman, e sembra proprio che l’animazione sia una delle sue possibili e future strade. Il subentro di James Gunn e Peter Safran ai vertici di DC si è portato dietro una serie di annunci atti a mettere in chiaro i nuovi progetti strettamente connessi con i prossimi passi da affrontare.

Wonder Woman dovrebbe comparire in più progetti d’animazione secondo James Gunn

Fra questi, però, in moltissimi hanno notato che non ci sono state troppe idee connesse con il personaggio di Wonder Woman, temendo una visione secondaria nei suoi confronti. Così i fan sono accorsi su Twitter, cercando risposte chiare direttamente da James Gunn stesso, che gli ha risposto. Fra i post che hanno sorpreso di più, c’è stata la risposta al tweet di un appassionato che riportava:

Diana [Wonder Woman] è un personaggio con un cast così ricco e con così tanto potenziale e storie non sfruttate, è giunto il tempo di esplorarle. #WonderWomanAnimatedSeries.

Questa è stata la risposta di James Gunn:

Sono d’accordo. Ci sto lavorando.

Ovviamente una reazione del genere ha alimentato una serie di speculazioni e sicurezze nella community di appassionati, convincendo i più che quelle parole avessero confermato gli attuali lavori su un progetto d’animazione per Wonder Woman. Successivamente Gunn si e ritrovato a rispondere ai commenti più pessimistici sulla faccenda, riportando che secondo lui il personaggio non ha avuto lo spazio che meritava nell’ambito cartoon:

No, stiamo lavorando per portare Wonder Woman in più progetti possibili legati al mondo dell’animazione. Sono d’accordo sul fatto che in questo ambito la sua presenza non è mai stata troppo preminente, e si tratta di una delle prime cose che ho sottoposto al reparto animazione.

Cosa ne pensate di una svolta del genere per il personaggio? Non ci resta che attendere nuovi dettagli