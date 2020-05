Wonder Woman Golden Armor (WW84) da Hot Toys

Nella giornata di oggi Sideshow e Hot Toys ha annunciato il personaggio di Wonder Woman Golden Armor tratta dal film Wonder Woman 1984. Per la precisione si tratta di una action figure in scala 1:6, che grazie all’utilizzo di diversi materiali e tantissimi punti di snodo sarà completamente snodabile si potrà posizionare il soggetto come più ci aggrada.

La figure di Wonder Woman raggiungerà un’altezza di 30.5 cm circa, e sarà basata sul personaggio che apparirà nel film Wonder Woman 1984 e il corpo sarà completamente snodabile con oltre 28 punti di articolazione. Come sempre all’interno troveremo diversi extra tra cui: le ali aperte e le ali in modalità neutra, un elmetto lucido, il lazo della verità e una basetta appositamente progettata con logo del film. Questa versione deluxe che includerà le ali spiegate, misurerà ben 67 cm di larghezza, con il braccio della base riprogettato con un articolazione più estesa per accentuare ancora di più la modalità in volo, permettendo così ai fan di ricreare le scene aeree.

Wonder Woman 1984 fa parte dell’universo esteso della DC Comics, ed è il nono film in uscita. La trama è ancora avvolta nel completo mistero, ma da quel poco che sappiamo il film sarà ancora ambientato nel passato, più precisamente nell’anno 1984 in piena Guerra Fredda. Diana Prince ancora interpretata da Gal Gadot, è una spia del governo americano sulle tracce di una spia sovietica nota come Cheetah (interpretata da Kristen Wiig). Oltre a questa villain Wonder Woman dovrà affrontare un perfido e potente uomo d’affari, Maxwell Lord interpretato da Pedro Pascal. Ancora avvolto nel mistero ci sarà il ritorno in vita di Steve Trevor sempre interpretato da Chris Pine.

Wonder Woman Golden Armor (Wonder Woman 1984) è già in preordine da Sideshow al prezzo di 340.67 Euro con spedizione stimata nel periodo che va da Aprile a Giugno 2021.