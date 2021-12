Wonder Woman: i fumetti da regalare a Natale è una nostra personalissima selezione che tiene conto sia dei fan più incalliti che magari vogliono completare la propria collezione con le edizioni più lussuose ma anche dei neofiti che vorrebbero avvicinarsi per la prima volta al mondo, rigorosamente cartaceo, della Principessa Amazzone con qualche volume autoconclusivo.

Mai come negli ultimi anni, Wonder Woman è tornata alla ribalta grazie alla interpretazione di Gal Gadot nei due film live action e in Batman v Superman e Zack Snyder’s Justice League. Quest’anno poi la Principessa Amazzone festeggia anche i suoi primi 80 anni celebrati anche in Italia con una mostra a lei dedicata, recuperate il nostro articolo con tutti i dettagli.

Anche per questo motivo giocate d’anticipo e recuperate i volumi che vi consigliamo in questa particolare selezione oppure se volete approfondire maggiormente cliccate sull’articolo dedicato ai fumetti essenziali di Wonder Woman che trovate alla fine della lista di volumi.

Wonder Woman | I migliori fumetti da regalare a Natale

Wonder Woman di Greg Rucka Vol. 1

Il leggendario ciclo di Greg Rucka sulla Principessa delle Amazzoni. Apre le danze lo scontro epocale tra Wonder Woman e Batman! Diana deve affrontare avversari mortali e divini… e proteggere la sua casa in pericolo, l’isola di Themyscira!

» Potete acquistare Wonder Woman di Greg Rucka Vol. 1 su Amazon

Wonder Woman Terra Uno Vol. 1

Grant Morrison e Yanick Paquette reimmaginano Wonder Woman per una nuova era. Diana vuole lasciarsi alle spalle le Amazzoni e la società utopica dell’Isola Paradiso per conoscere finalmente il mondo esterno… ma è pronta per lo shock culturale che la attende? E, soprattutto, il mondo è pronto per questa Wonder Woman?

» Potete acquistare Wonder Woman Terra Uno Vol. 1 su Amazon

DC Classic Golden Age – Wonder Woman Vol. 1

Riviviamo l’esordio di Wonder Woman, l’eroina per eccellenza del fumetto! L’indomita amazzone si prepara a scendere in campo per difendere la verità e la pace… ma si trova in un mondo flagellato dagli orrori della Seconda guerra mondiale. Finalmente raccolte in volume, le storie originali che hanno reso Diana di Themyscira un’icona mondiale!

» Potete acquistare DC Classic Golden Age – Wonder Woman Vol. 1 su Amazon

Superman vs Wonder Woman

Una chicca dagli anni ’70 scritta da Gerry Conway per i magnifici disegni di Josè Luis Garcia-Lopez! 1942: l’ombra del Progetto Manhattan si allunga sul pianeta… e Superman e Wonder Woman combatteranno per il destino della bomba atomica!

» Potete acquistare Superman vs Wonder Woman su Amazon

Wonder Woman – L’Amazzone

Questa è la storia dell’infanzia e della giovinezza di Diana, la bambina nata grazie agli dei e destinata a diventare Wonder Woman. Un racconto che ci mostra come la piccola e viziata principessa è cresciuta, diventando una eroina ma anche commettendo il più grosso errore della sua vita! L’emozionante e toccante rivisitazione dell’origine di Wonder Woman! Un incredibile storia magistralmente narrata e splendidamente illustrata dalla talentuosa Jill Thompson!

» Potete acquistare Wonder Woman – L’Amazzone su Amazon