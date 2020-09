Wonder Woman Terra Uno – data del terzo e ultimo volume

Anticipando di parecchi giorni l’ufficializzazioni delle uscite previste a gennaio 2021, e di conseguenze quelle dei volumi previsti a febbraio e marzo 2021, nel tardo pomeriggio di ieri DC ha ufficializzato l’arrivo nelle librerie e fumetterie americane di Wonder Woman Terra Uno Volume 3 a marzo 2021.

È confermato inoltre che si tratta dell’ultimo volume della trilogia di graphic novel dedicate a Wonder Woman e ambientate in un universo diverso da quello della serie regolare e di cui fanno già parte Superman, Batman, Teen Titans e Green Lantern. La serie è scritta dal vulcanico Grant Morrison (Batman, Multiversity, The Green Lantern) e illustrata da Yannick Paquette (Swamp Thing).

Eccovi la copertina del volume:

Questa invece la sinossi ma attenzione agli spoiler nel caso non abbiate letto i precedenti volumi:

Diana, diventata regina delle Amazzoni, deve riunire tutte le tribù delle sue sorelle dopo oltre un millennio. Max Lord è infatti pronto a invadere Isola Paradiso con le sue letali corazze ARES e per sventare questa terribile minaccia, Wonder Woman avrà bisogno di tutte le sue sorelle al suo fianco. Riuscirà Diana a portare il suo messaggio di pace anche nel mondo patriarcale o la guerra scatenata da Max Lord devastare il mondo e spazzerà via le Amazzoni?

Wonder Woman Terra Uno Volumi 1 e 2 furono pubblicati da RW Lion salvo essere stati recentemente ripubblicati da Panini DC Italia.

Wonder Woman Terra Uno – il futuro delle linea e di Grant Morrison

Durante il DC FanDome, il chief creator officer e publisher della DC, Jim Lee, ha confermato che la linea Terra Uno non verrà abbandonata ma al contrario ci saranno nuovi titoli in uscita nel prossimo futuro. Ricordiamo che da diversi anni si vocifera di un Aquaman Terra Uno scritto e disegnato da Francis Manapul e di un The Flash Terra Uno scritto da J. Michael Straczynski.

Diverso invece il destino di Grant Morrison. Il vulcanico scrittore scozzese infatti sarebbe in procinto di terminare la sua collaborazione pluridecennale con DC proprio con Wonder Woman Terra Uno Volume 3 e con la fine della sua run su The Green Lantern. La dirigenza DC infatti starebbe scremando, soprattutto in termini di costi, il suo parco scrittori sciogliendo anticipatamente o non rinnovando gli onerosi contratti in esclusiva.