Wonka sarà Tom Holland o Timothée Chalamet?

Per quasi cinque anni, Warner Bros. ha lavorato per sviluppare un nuovo film basato su Willy Wonka, e oggi, finalmente, lo studio ha annunciato che Wonka vedrà la luce il 17 Marzo 2023.

Nel 2018 Collider aveva annunciato che i candidati per il ruolo principale in Wonka erano Ryan Gosling, Donald Glover ed Ezra Miller. Ad oggi sembra che gli studios la Warner Bros. abbia cambiato idea, conncentrandosi su Tom Holland e Timothée Chalamet per il ruolo dell’eccentrico pasticcere. Attualmente Tom Holland ha 24 anni, mentre Timothée Chalamet ha appena compiuto 25 anni, ed entrambi sono considerati i più talentuosi attori di Hollywood sotto i 30 anni. Anche se ancora non è confermato se i due attori siano interessati al ruolo, i fan già associano una possibile interpretazione di Timothée Chalamet a quella fatta nel 2005 da Johnny Deep, mentre, per le doti di cantante e ballerino, paragonano una possibile performance di Tom Holland con quella di Gene Wilder del 1971.

Al momento non è ancora stata fatta una proposta ufficiale. Il quotidiano Variety riporta che le riprese inizieranno nei prossimi quattro mesi ma, dalle pagine Ibdm dei due attori, non risultano al momento nuovi lavori in programma per il prossimo futuro. Ciò che è noto è che Paul King (Paddington) dirigerà la sceneggiatura di Simon Rich (An American Pickle), ispirata al romanzo classico per bambini di Roal Dahl del 1964, Charlie e la fabbrica di cioccolato. Wonka sarà prodotto da David Heyman, famoso per essere stato il produttore dietro il successo della saga cinematografica di Harry Potter. I dettagli della trama per Wonka sono tenuti nascosti, e poiché si tratterà di una storia sulle origini di Willy Wonka, non è chiaro se gli Oompa Loompa faranno la loro comparsa. Tuttavia, data l’esperienza di Paul King con i personaggi generati al computer, è possibile che vedremo una riproduzione in Computer Grafica degli Oompa Loompa.