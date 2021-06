Words Bubble Up Like Soda Pop: il trailer del nuovo film d’animazione di Netflix

Words Bubble Up Like Soda Pop (Cider no you ni Kotoba ga Wakiagaru) è il nuovo film d’animazione originale prodotto da Flying Dog (Aria, Sengoku Basara).

Netflix ha iniziato a trasmettere un trailer sottotitolato in inglese per il film che uscirà il 22 luglio per gli abbonati al servizio di video on demand, in contemporanea con l’uscita nei cinema in Giappone.

Words Bubble Up Like Soda Pop: in arrivo un nuovo film frizzante e divertente

Words Bubble Up Like Soda Pop commemora il decimo anniversario della società di animazione e produzione musicale Flying Dog della Victor Entertainment.

Kyōhei Ishiguro (Bugie d’Aprile, Occultic;Nine) sta dirigendo l’anime presso Signal.MD e Sublimation. Dai Sato (Eureka Seven, Wolf’s Rain, Samurai Champloo, Cowboy Bebop) sta scrivendo la sceneggiatura e Yukiko Aikei (Bugie d’Aprile, Accel World) sta disegnando i personaggi. Il compositore Kensuke Ushio (DEVILMAN crybaby, Space Dandy, A Silent Voice) sta realizzando la musica.

Questa la key visual:

Eccovi una breve sinossi:

La storia “boy-meets-girl” descrive il modo in cui le parole e la musica colmino il divario tra Cherry, un ragazzo che è terribile nel comunicare con le altre persone e Smile, una ragazza che si nasconde dietro una maschera. Si incontrano in un banale centro commerciale di periferia in una città di provincia. Cherry indossa sempre le cuffie e mette i sentimenti che non riesce a esprimere nel suo hobby, le poesie haiku giapponesi. Smile indossa sempre una maschera per nascondere i suoi grandi denti anteriori, per i quali ha un apparecchio dentale. Come una popolare star dei video, manda in onda un video sulla ricerca della “carineria”.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Kyōhei Ishiguro aveva precedentemente annunciato, durante la proiezione del film al Tokyo International Film Festival lo scorso novembre, che il film sarebbe uscito il 25 giugno, in ritardo rispetto alla data originale del 15 maggio a causa dello stato di emergenza contro la diffusione del COVID-19.

