World of Darkness: film e serie TV in arrivo

Il World of Darkness arriverà in tv e non solo! In lavorazione numerosi progetti che espanderanno questo universo narrativo popolato da vampiri, lupi mannari, maghi e moltissime altre creature sovrannaturali. A guidare l’ambizioso progetto Eric Heisserer (Tenebre e Ossa), Christine Boylan (The Punisher) e la società di produzione Hivemind (The Witcher, The Expanse) in collaborazione con Paradox Interactive.

Si tratta di una notizia epocale per i fan dell’universo generato da White Wolf all’inizio degli anni ‘90 con il gioco di ruolo Vampiri: La Masquerade (qui è disponibile l’edizione per il ventennale del gioco), per poi espandersi in altri giochi di ruolo, fumetti e videogiochi. Il World of Darkness, o Mondo di Tenebra, è un’ambientazione horror gotica, prevalentemente moderna, in cui i giocatori hanno la possibilità di vestire i panni di iconiche creature mostruose come vampiri e licantropi (e non solo) e confrontarsi con intricati scenari politici, etici e morali.

Questo setting, con la sue complessità narrative e un ampio spettro in grado di abbracciare una forte rappresentazione di razza, genere, credo e sessualità è ciò che ha più colpito gli sceneggiatori, che hanno affermato che questo darà loro una grande libertà narrativa che potrà rivolgersi oltre agli appassionati storici dei giochi di ruolo anche un pubblico diversificato, che potrà sentirsi accolto in questo nuovo mondo.

Il Mondo di Tenebra è stato un universo narrativo in grado di far riflettere su problemi e prospettive, spesso ignorati dagli altri giochi e in questo modo è risultato sempre in anticipo sui tempi.

Eric Heisserer e Christine Boylan, oltre a curricula di tutto rispetto che annoverano produzioni come le sceneggiature di Arrival, Bird Box, Lights Out (per Heisserer) e Cloak and Dagger, Constantine, C’era una volta, Castle, Leverage (per Boylan), sono anche giocatori di vecchia data dei diversi titoli del World of Darkness. Questa familiarità diretta con il franchise ludico potrebbe quindi garantire una buona aderenza e fedeltà riguardo il trattamento del materiale originale.

Al momento non ci sono ancora informazioni riguardo le tempistiche, le modalità di questo progetto e la sua futura distribuzione, tuttavia il il team di produzione prevede di annunciare lo sviluppo di titoli specifici nel prossimo anno.