World’s End Harem: slitta la data d’uscita

Slitta la data di partenza di World’s End Harem, adattamento dell’omonimo manga di fantascienza di Kotaro Shono. Crunchyroll Italia aveva comunicato che l’anime sarebbe giunto anche da noi nel corso dell’autunno 2021, più precisamente il primo episodio avrebbe dovuto debuttare l’8 ottobre sui canali Tokyo MX, BS Fuji e AT-X. Ora, il sito web ufficiale della serie ha annunciato che la trasmissione slitterà a gennaio 2022 a causa di ritardi della produzione.

A proposito di World’s End Harem

L’anime World’s End Harem è l’adattamento del manga di Kotaro Shono, lanciato nel maggio 2016 sul sito e sull’app di Shonen Jump+ e pubblicato in Italia dalla casa editrice J-POP (recuperate la vostra copia su Amazon!).

Yuu Nobuta (High School Fleet, Maesetsu! Opening Act, Kuma Kuma Kuma Bear) sta dirigendo l’anime allo Studio Gokumi e AXsiZ. Tatsuya Takahashi (The IDOLM@STER Cinderella Girls, Domestic Girlfriend, Val x Love) è responsabile delle sceneggiature della serie. Masaru Koseki (Happiness!, Demon King Daimao) sta disegnando i personaggi. Shigenobu Ookawa (Tayutama – Kiss on My Deity, Miss Monochrome) sta componendo la musica. Il cantante H-el-ical// esegue la sigla di apertura Just Do It, mentre la cantante EXiNA esegue la sigla finale Ending Mirage.

Crunchyroll Italia descrive così la trama:

Ambientato nel futuro prossimo, a Tokyo nel 2040. Reito, un ragazzo che soffre di una malattia incurabile, vuole incontrare di nuovo la sua amica d’infanzia Erisa, decide poi di ibernasi per curarla dalla sua malattia. Quando si risveglia cinque anni dopo, nel mondo è in atto una pesante trasformazione. Il MK (Male Killer), virus ha ucciso il 99,9% degli uomini del pianeta. Questo rende il mondo un harem composto da 5 milioni di donne per ogni 5 uomini. Solo 5 uomini, “Number” sono resistenti al virus MK. Uno di loro è Reito che deve “accoppiarsi” per il bene di ciò che resta dell’umanità. Lo aspetta una vita da harem in questo mondo pandemico. Nello stesso momento, Reito resta coinvolto in una cospirazione globale. Potrà resistere alla tentazione di salvare il mondo?

Questo il trailer ufficiale: