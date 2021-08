World’s End Harem su Crunchyroll: trailer e data d’uscita

World’s End Harem (Shuumatsu no Harem), l’adattamento anime dell’omonimo manga sci-fi di LINK e Kotaro Shono, pubblicato in Italia dalla casa editrice J-POP debutterà a ottobre 2021 e verrà trasmesso anche nel nostro paese su Crunchyroll.

A confermare la notizia il sito ufficiale dell’anime che ha pubblicato un video promozionale che rivela, oltre alla data della première, alcune informazioni sulle sigle, sui membri dello staff principale e sui nuovi membri del cast.

World’s End Harem: quello che sappiamo sull’anime

La serie sarà presentata in anteprima sui canali Tokyo MX , BS Fuji e AT-X a ottobre.

Questa la key visual:

Per quanto riguarda i membri dello staff, Yuu Nobuta (High School Fleet, Kuma Kuma Kuma Bear) dirige World’s End Harem presso lo Studio Gokumi (Pandora in the Crimson Shell) e AXsiZ (Ms. Koizumi loves ramen noodles) su sceneggiature scritte da Tatsuya Takahashi (The IDOLM@STER Cinderella Girls, Domestic Girlfriend, Val x Love).

Masaru Koseki (Happiness!, Demon King Daimao) si occupa del character design mentre Shigenobu Ookawa (Tayutama – Kiss on My Deity, Miss Monochrome) compone la colonna sonora.

Per quanto riguarda le sigle, H-el-ical// interpreta l’opening Just Do It, mentre EXiNA canta l’ending Ending Mirage.

Precedentemente era stato annunciato che Taichi Ichikawa avrebbe interpretato Reito Mizuhara, Haruka Shiraishi Mira Suō, Yō Taichi Akane Ryūzōji e Aya Yamane Sui Yamada.

A questi membri si aggiungono:

Keiko Watanabe come Rea Katagiri, un membro dello staff della UW Japan Branch, Yurie Kozakai come Maria Kuroda, anch’essa membro della UW Japan Branch insieme a Mahiru Mizuhara, la sorellina di Reito, interpretata da Yukina Shutō.

Takuya Eguchi è Kyōji Hino, il primo dei maschi a svegliarsi nel nuovo mondo, Shizuka Ishigami è Neneko Isurugi, la badante di Kyōji, Satomi Amano è Rena Kitayama, un’attrice.

Kazuki Ura è Shōta Doi, il terzo uomo a risvegliarsi, Ayana Taketatsu è Karen Kamiya, la badante di Shōta mentre Marika Hayase è Yuzuki Hanyū, l’insegnante della classe di Shōta.

Abbiamo poi Haruka Michii come Shunka Hiiragi, Arisa Aihara come Natsu Ichijō, Riho Iida come Akira Tōdō, tutte compagne di classe di Shōta e Natsumi Takamori come Chifuyu Rehn Kuroda, anch’essa compagna di classe di Shōta e sorella minore di Maria Kuroda.

Qui sotto potete guardare il trailer:

World’s End Harem: il manga

Il manga World’s End Harem di LINK e Kotaro Shono è stato pubblicato sul sito web Shonen Jump Plus di Shueisha nel maggio 2016, mentre in Italia è edito dalla J-POP:

Dopo l’enorme successo in Giappone, arriva finalmente in Italia il manga post-apocalittico più sexy che esista!

Quando una malattia misteriosa stermina l’intera metà maschile dell’umanità, l’unica speranza per evitare l’estinzione sono una manciata di ragazzi che, al momento dell’epidemia, erano fortunatamente al sicuro in capsule criogeniche.

A loro spetterà il difficile compito di ripopolare la Terra, sfuggendo ai complotti di pericolose fazioni per mettere le mani sui loro cromosomi, in un mondo dove sono loro la risorsa più desiderata e ricercata!

Dalla storia originali sono nati tre spin-off: Shuumatsu no Harem: Fantasia di LINK e SAVAN, uscito nel 2018, Shumatsu no Harem: Fanatasia Gakuen di Okada Ando pubblicato nel maggio 2020 e Shuumatsu no Harem: Britannia Lumiere di Kira Eto uscito a giugno 2020, disponibile in inglese su MangaPlus in tutto il mondo.

