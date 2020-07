World’s Toughest Race Eco Challenge Fiji: ecco il trailer ufficiale

Amazon Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di World’s Toughest Race Eco Challenge Fiji. La serie di avventure suddivisa in 10 episodi creata da Bear Grylls e dal produttore esecutivo Mark Burnett, è il racconto di una gara estrema in cui 66 squadre provenienti da 30 paesi si sfideranno non-stop per 11 giorni, 24 ore al giorno attraverso centinaia di miglia sui terreni delle Fiji tra montagne, giungle e oceani.

World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji sarà presentato in anteprima su Prime Video il 14 agosto 2020 in oltre 200 paesi in tutto il mondo, Italia compresa.

Ecco a voi il trailer ufficiale:

Alla base della serie World’s Toughest Race Eco Challenge Fiji vi è la perseveranza e il coraggio degli sfidanti. Persone di ogni estrazione sociale e di ogni angolo del globo si uniscono per superare gli ostacoli più incredibili. Le sfide si trovano sia all’interno del percorso stesso, sia nelle lotte personali ugualmente scoraggianti dei concorrenti, che sono amplificate solo dalle esigenze della spedizione. Gli spettatori di tutto il mondo vedranno i limiti della resistenza fisica e mentale umana testati come mai prima d’ora.

La serie, prodotta da MGM Television in collaborazione con gli Amazon Studios, è il frutto del lavoro di un team televisivo premiato agli Emmy che include il presentatore ed executive producer Bear Grylls (Man vs Wild, Running Wild), la showrunner ed executive producer Lisa Hennessy (Eco-Challenge, The Biggest Loser), e gli executive producer Mark Burnett (Survivor, The Voice), Eric Van Wagenen (Survivor, The Amazing Race), Barry Poznick degli MGM Studios, e Delbert Shoopman, partner di produzione di Grylls.