Nuovo record di incassi e presenze per la WWE a WrestleMania

L’incredibile evento annuale della WWE ha visto 156.352 fan provenienti da tutti i 50 stati americani e 53 paesi convergere all’AT&T Stadium di Dallas nel corso di due notti emozionanti, superando i precedenti record di incassi e presenze stabiliti da WrestleMania 32 nel 2016.

“A nome della nostra famiglia e dell’intera organizzazione dei Dallas Cowboys, siamo estasiati di aver ancora una volta stabilito i record con WrestleMania all’AT&T Stadium”, ha detto la Chief Brand Officer dei Dallas Cowboys Charlotte Jones. “Ho sperimentato in prima persona l’impegno della WWE sia per i suoi fan che per le città ospitanti. Siamo così grati per la loro partnership e il loro desiderio di essere sempre all’altezza”.

“La città di Dallas desidera ringraziare la WWE per aver presentato un’incredibile settimana di eventi per WrestleMania sia all’American Airlines Center che al Kay Bailey Hutchison Convention Center”, ha detto il sindaco di Dallas Eric Johnson. “La settimana ha fornito una manna economica per Dallas e ha dimostrato ancora una volta che la nostra città è una sede di prima classe per i grandi eventi sportivi”.

“La città di Arlington è estremamente grata alla WWE per aver riportato la sua più grande celebrazione annuale”, ha detto il sindaco di Arlington Jim Ross. “Non vediamo l’ora di avere l’opportunità di superare questo record con una futura WrestleMania all’AT&T Stadium”.

“Siamo entusiasti che il ritorno di WrestleMania a Dallas abbia nuovamente generato risultati record, dimostrando che tutto è davvero più grande in Texas”, ha detto il Vicepresidente Esecutivo degli eventi speciali della WWE John Saboor. “Siamo grati alla famiglia Jones e all’intera Dallas Cowboys Organization, alla Dallas Sports Commission, alla città di Arlington, alla città di Dallas e a tutti i partner del settore pubblico e privato che sono stati determinanti nel rendere WrestleMania 38 la più stupenda WrestleMania di due notti della storia. Ora rivolgiamo la nostra attenzione al prossimo anno, dove WrestleMania conquisterà Hollywood”.

WrestleMania 39 si svolgerà a Los Angeles al SoFi Stadium e all’Hollywood Park sabato 1 aprile 2023 e domenica 2 aprile 2023. Le informazioni sui biglietti saranno annunciate più avanti nel corso dell’anno. Nel frattempo potete riguardare l’edizione di quest’anno abbonandovi al WWE Network.