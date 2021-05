Con la puntata di Friday Night SmackDown! andata in onda ieri sera negli Stati Uniti si completa la card di WrestleMania Backlash 2021 ovvero il PPV che coinvolgerà entrambi i brand principali della WWE (recuperate la nostra intervista esclusiva a Triple H) e andrà in onda nella notte italiana fra domenica 16 e lunedì 17 maggio.

Si tratta del primo PPV dopo l’abbuffata di WWE WrestleMania 37 (recuperate risultati e i nostri commenti all’evento) e ritorna alla sua posizione “originale” nel palinsesto dei PPV della WWE dopo il grandaddy of ‘em all come era stato dal 1999 al 2009. L’evento andrà in scena dal nuovo WWE Thunderdome che, dopo 4 mesi di residenza presso il Tropicana Field in St. Petersburg, Florida, si è trasferito al Yuengling Center in Tampa, Florida. Dopo il pubblico, in forma ridotta, presente proprio a Wrestlemania 37, si ritorna, sempre a causa delle misure igienico-sanitaria di contrasto alla pandemia di Coronavirus, ad un evento con il pubblico virtuale che si affaccerà solo dai 1.000 schermi al led montati nell’arena.

WrestleMania Backlash 2021: la card del PPV

Lumberjack Match:

Damian Priest vs. The Miz

SmackDown Tag Team Championship Match:

Dolph Ziggler & Robert Roode (c) vs. Rey Mysterio & Dominik Mysterio

Raw Women’s Championship Match (Triple Threat Match):

Rhea Ripley (c) vs. Asuka vs. Charlotte Flair

SmackDown Women’s Championship Match:

Bianca Belair (c) vs. Bayley

Universal Championship Match:

Roman Reigns (c) vs. Cesaro

WWE Championship Match:

Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre vs. Braun Strowman

WrestleMania Backlash 2021: dove vedere il PPV

Il WWE Network, piattaforma streaming ufficiale della federazione, trasmetterà in esclusiva WrestleMania Backlash 2021 a partire dalla 1 della notte italiana fra domenica 16 e lunedì 17 maggio. L’appuntamento con il kick-off dello show è invece fissato alle ore 00.00 e sarà visibile gratuitamente sul canale ufficiale YouTube della WWE.

