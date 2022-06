Francesco Akira ce l’ha fatta. Il giovane atleta bergamasco (che abbiamo avuto modo di intervistare l’anno scorso), classe 1999, ha fatto la storia: è diventato campione di coppia in Giappone assieme a TJP.

Francesco Akira è diventato campione in Giappone

I due hanno sconfitto i campioni in carica Ryusuke Taguchi e Master Wato alla Korakuen Hall di Tokyo, conquistando gli IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships.

Francesco Akira e TJP sono ormai da tempo membri dello United Empire, stable internazionale guidata dall’attuale IWGP United States Champion Will Osprey. Ed è stato proprio il britannico a congratularsi con entrambi Twitter, definendoli “una ventata d’aria fresca” per la categoria di coppia. Akira, lo ricordiamo, aveva debuttato in New Japan lo scorso aprile.

Per Francesco si tratta di un’impresa storica: è infatti il primo wrestler italiano ad aver vinto un titolo nella New Japan Pro Wrestling. In passato aveva già fatto la storia, vincendo il Junior Heavyweight Championship della All Japan Pro Wrestling in occasione di “Champions Night”, evento andato in scena sabato 26 giugno 2021 a Tokyo.

United Empire! IWGP Jr heavyweight tag team champions: @MegaTJP x @francescoakira The Jr tag division needs a fresh coat of paint. These 2 ain’t shy. Weather it’s japan, Europe, America, the Southern Hemisphere or anywhere in world. These 2 together would walk away winners pic.twitter.com/VBWr9rnoWe — ᵂⁱˡˡ ᴼˢᵖʳᵉᵃʸ • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) June 20, 2022

Ma non è tutto, perchè il giovane prodigio ha anche partecipato al Best of the Super Juniors Tournament, uno dei tornei più prestigiosi della federazione nipponica incentrato sui pesi leggeri. La speranza dei fan è che Francesco possa ambire a titoli ancora importanti in Giappone, e non solo, portando sempre in alto la bandiera dell’Italia.

Se siete curiosi di vederlo in azione, Francesco Akira farà il suo ritorno in Italia proprio questa settimana, esibendosi in due show differenti: Squash a Jobber Year Zero, evento inaugurale di Squash a Jobber Podcast, e Flashes of a New Era della Rising Sun Wrestling, entrambi in programma sabato 25 giugno a Pero (Milano). Un’occasione unica e imperdibile per dargli un caloroso bentornato in patria.