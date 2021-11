WWE: annunciati i grandi ritorni di Edge e Brock Lesnar

La programmazione della prossima settimana in casa WWE si preannuncia scoppiettante. La Compagnia di Stamford ha infatti annunciato due grandi ritorni per le puntate di Raw e SmackDown: Edge e Brock Lesnar.

L’Hall of Famer, passato allo show rosso per effetto del Draft di quest’anno, tornerà a fare capolino sugli schermi dopo il brutale Hell in a Cell match disputato contro Seth Rollins a Crown Jewel. Staremo a vedere quali saranno i suoi prossimi obiettivi.

Sempre a Raw sono in programma due grandi match: Finn Balor si scontrerà con Seth Rollins, mentre l’attuale WWE Champion Big E se la vedrà con Kevin Owens.

La sospensione di Brock Lesnar è terminata prima del previsto. Nel corso dell’ultima puntata dello show blu, infatti, Kayla Braxton ha annunciato il ritorno di “The Beast”, attirando l’ira di Sami Zayn che aveva appena vinto una Battle Royal diventando primo sfidante all’Universal Championship detenuto da Roman Reigns.

Lesnar era stato sospeso il mese scorso per aver alzato le mani su alcuni arbitri e un producer della WWE, stendendo poi al tappeto Adam Pearce con una poderosa F5.

“The Tribal Chief” è ormai diventato il dominatore incontrastato di SmackDown, essendo campione da oltre 400 giorni, ma Lesnar potrebbe nuovamente presentarsi sulla sua strada. Nonostante la sconfitta riportata a Crown Jewel, infatti, sono in molti a pensare che i due si scontreranno nuovamente alla Royal Rumble oppure alla prossima edizione di WrestleMania, in programma a Dallas nelle serate del 2 e 3 aprile 2022.

