Mancano pochi mesi al grandissimo ritorno della WWE nel Regno Unito con Clash at the Castle, Premium Live Event in programma sabato 3 settembre al Principality Stadium di Cardiff (leggete qui tutto quello che c’è da sapere). Uno show che si preannuncia iconico e storico. Nell’attesa abbiamo scambiato due chiacchiere, in esclusiva per Cultura Pop, con la Raw Women’s Champion, la EST of WWE: ecco la nostra intervista a Bianca Belair.

Intervista a Bianca Belair

La WWE tornerà a svolgere un grande evento in uno stadio nel Regno Unito dopo oltre trent’anni di distanza. L’ultimo show, in ordine cronologico, fu SummerSlam ’92 al Wembley Stadium di Londra. Che ricordi hai di quello show? Match preferito?

Il percorso che mi ha portato ad arrivare in WWE è stato alquanto particolare. Da piccola non seguivo molto, guardavo qualcosa con mio fratello, ma finiva lì. Quando poi ho firmato con la Compagnia ho cercato di recuperare tutto il possibile e SummerSlam ’92 è stato senza ombra di dubbio un evento iconico per la WWE e per i fan in UK. Proprio per questo motivo siamo contenti di poter tornare in un grande stadio nel Regno Unito dopo oltre 30 anni. Penso che il match rimasto impresso nella memoria di tutti, e sicuramente anche nella mia, sia quello tra Bret Hart e British Bulldog. Un main event stellare.

Nel corso degli ultimi anni sono state molteplici le superstar britanniche ad approdare in WWE. Chi ti piacerebbe affrontare a Clash at the Castle?

Devo dirti la verità? Non ho un nome preciso in mente, ma sono pronta ad affrontare chiunque. Sono la Raw Women’s Champion, la EST della WWE e ho meritato di essere al top della divisione femminile. Difenderò il titolo con orgoglio.

Parlando di superstar europee, non possiamo non citare Becky Lynch con cui hai avuto una grande rivalità. Cosa ne pensi di lei dal punto di vista umano e quale ritieni sia stato il match più bello che abbiate disputato?

Becky è una superstar fantastica, dentro e all’infuori del ring. A WrestleMania ho dovuto lottare con le unghie e con i denti per strappargli il titolo, ma è stata come al solito fenomenale. Non si può discutere sul fatto che Becky sia stata fondamentale per uno scossone all’interno della divisione femminile della WWE negli ultimi anni. Prima nelle Four Horsewomen, poi in singolo, Becky è riuscita ad abbattere le proverbiali barriere all’interno del nostro mondo dello sport-entertainment, eccellendo anche al di fuori. Si è reinventata come The Man, adesso come Big Time Becks, e mi ha aiutata tantissimo nell’ultimo periodo. Per quanto riguarda il match preferito, al primo posto metterei quello a WrestleMania ma anche l’Extreme Rules che abbiamo disputato in passato mi ha resa orgogliosa.

A Clash at the Castle arriveranno fan da ogni parte d’Europa, Italia compresa. Che messaggio vorresti dare ai fan italiani in vista del grande evento?

Clash at the Castle sarà un evento iconico che resterà negli annali. Chiunque ne abbia la possibilità dovrebbe assolutamente venire a Cardiff e guardarlo dal vivo. Come detto prima, la WWE tornerà in un grande stadio del Regno Unito dopo oltre 30 anni e l’attesa è alle stelle. Io sono emozionatissima e non vedo l’ora di poter difendere il Raw Women’s Championship dinnanzi a un pubblico eccezionale.

Cosa riserva il futuro per Bianca Belair?