Al termine di un sensazionale Clash at the Castle la WWE ha tenuto una conferenza stampa, all’interno del Principality Stadium di Cardiff, moderata da Byron Saxton e a cui hanno presenziato top star della Compagnia e Paul Levesque aka Triple H, ormai nuovo leader del reparto creativo da oltre un mese. Tante le tematiche toccate: dal successo dello show alla voglia di continuare a espandersi a livello globale fino all’importanza dei fan. Ecco un sunto della conferenza a cui noi di Cultura Pop, in esclusiva per l’Italia, abbiamo avuto l’onore di partecipare.

WWE Clash at the Castle: la conferenza stampa con Triple H

Oltre a ringraziare i 62mila e passa fan accorsi a Cardiff, Triple H ha voluto parlare anche di NXT Europe. Il nuovo brand, che prenderà ufficialmente il posto di NXT UK, continuerà il progetto di espansione globale della WWE: “Avevamo dei grandi piani per NXT UK ma, a causa della pandemia e altri problemi, abbiamo dovuto fare un passo indietro. Purtroppo è la vita e, come giustamente detto da Tyson Fury, ci rialziamo dopo essere stati messi al tappeto. NXT Europe sarà un’occasione d’oro per continuare a crescere. Si potrebbe organizzare una vera e propria coppa del mondo in cui far partecipare i migliori atleti per poi far confluire il tutto a Raw e SmackDown. Clash at the Castle è stato soltanto l’inizio: i fan in tutta Europa hanno fame di WWE, ci sono altri grandi stadi che possono ospitare eventi di questa caratura. Sono sicuro del fatto che sentirete altri importanti annunci nei prossimi anni. Tenete pronti i vostri passaporti”.

Non è dato ancora sapere se Clash at the Castle sarà un evento annuale a Cardiff, ma il nome Clash potrebbe essere usato per altri eventi in Paesi differenti: “Ovviamente sono pochi i Paesi in cui è presente un castello (ride), ma la proprietà intellettuale Clash può tranquillamente essere utilizzata altrove. Come detto poco fa, l’evento di oggi è stato soltanto il primo step di un processo ancora più grande. Vogliamo continuare a fare la storia”.

Si avvicina il ritorno di Bad Bunny in WWE

Triple H ha anche avuto modo di parlare di Bad Bunny, adesso nelle sale con il film Bullet Train: “Bad Bunny è una delle personalità più magnetiche che abbia mai incontrato. Ha una grande passione per quello che facciamo e si è meritato il mio rispetto. Quando doveva prepararsi per il match di coppia contro Miz a WrestleMania era in prima linea per allenarsi al Performance Center. Voglio lavorare con persone come lui, persone che apprezzano il mondo della WWE e lo rispettano. Posso darvi un piccolo spoiler: abbiamo pianificato una conversazione, quindi sono sicuro che tornerà sul ring”.

In conclusione della conferenza, Hunter ha sottolineato l’importanza dei fan: “Volete sapere l’ingrediente segreto della WWE? I nostri fan. Sono loro che permettono l’impossibile e rendono utile il nostro lavoro, noi cerchiamo di far sorridere e stare bene persone in giro per il mondo. Oltre 62mila fan hanno dato il meglio a Clash at the Castle, supportando le nostre superstar. Ogni chop, ogni calcio che Sheamus ha preso nel suo match contro Gunther, lo ha fatto per i fan. Le nostre superstar sono costantemente in giro per il mondo, trascorrono del tempo lontano dalle famiglie, sono stanchi, ma lo fanno per voi. E vogliamo che i fan continuino a darci reazioni sempre più grandi. Concludo ringraziando voi, i fan, il governo del Galles, la comunità di Cardiff e l’intero team della WWE per aver reso possibile uno storico evento nel Regno Unito dopo oltre trent’anni. Siamo orgogliosi di quanto fatto e siatelo anche voi”.

Dove vedere Clash at the Castle

Se non avete avuto modo di recuperarlo in diretta, Clash at the Castle è disponibile per la visione in differita come sempre solo e soltanto sul WWE Network.