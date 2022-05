Mancano pochi mesi all’attesissimo ritorno della WWE in UK. Questa volta, però, non si tratterà di un semplice house show, bensì di un Premium Live Event coi fiocchi, chiamato WWE Clash at the Castle. Sarà il primo grande evento in uno stadio del Regno Unito dopo più di 30 anni, da SummerSlam ’92 al Wembley Stadium di Londra. Abbiamo deciso di raccogliere tutto quello che c’è da sapere in merito al grande evento.

Tutte quello che c’è da sapere su WWE Clash at the Castle

Info e biglietti in vendita

WWE Clash at the Castle si terrà al Principality Stadium di Cardiff, in Galles, sabato 3 settembre 2022. I biglietti saranno messi in vendita venerdì 20 maggio su Ticketmaster.co.uk, ma è già possibile registrarsi per un’esclusiva prevendita che avrà luogo mercoledì 18 maggio.

In data odierna sono inoltre stati annunciati dei pacchetti alberghieri esclusivi che comprendono biglietti per l’evento e una camera d’albergo a Cardiff. Maggiori info sono disponibili sul sito ufficiale della WWE (andranno in vendita martedì 17 maggio).

I fan che desiderano assistere a WWE Clash at the Castle possono anche esplorare le numerose e bellissime aree circostanti del Galles, facilmente collegate al centro di Cardiff, tra cui Newport, Pontypridd, Caerphilly, Brigend, Barry, Swansea e altre ancora.

WWE Clash at the Castle exclusive hotel and fan experience packages are available THIS TUESDAY at 12 PM BST/7 AM ET! #WWECastle @visitwales @principalitysta Get the full details and make sure you don't miss out ▶️ https://t.co/yxFx9DPBoG pic.twitter.com/9oZ9SPG4TE — WWE (@WWE) May 13, 2022

Come arrivare a Cardiff in treno e in pullman

La location scelta per WWE Clash at the Castle è facilmente raggiungibile con i mezzi. Partendo in treno, Cardiff Central è la stazione più vicina al Principality Stadium e gestisce i servizi di linea principale dal Galles occidentale, dalle Midlands, dalla costa meridionale e da Londra.

La stazione di Cardiff Queen Street si trova a 15 minuti a piedi a est dello stadio e offre servizi ferroviari locali per Cardiff e per le valli del Galles meridionale.

Per i visitatori che viaggiano da Londra, ci sono servizi ferroviari ogni ora da Londra Paddington e il tempo di percorrenza totale è di sole 2 ore. Altre possibili tratte ferroviarie sono: Newport (15 minuti), Bristol (50 minuti), Swansea (55 minuti), Gloucester (1 ora), Bath (1 ora e 20 minuti), Cheltenham (1 ora e 20 minuti), Londra (2 ore), Birmingham (2 ore), Southampton (2 ore e 30 minuti), Coventry (2 ore e 50 minuti), Manchester (3 ore e 20 minuti), Portsmouth (3 ore e 35 minuti) e Liverpool (3 ore e 35 minuti).

È possibile raggiungere Cardiff anche in pullman dalla maggior parte delle città del Regno Unito, tra cui Londra, Birmingham, Manchester, Newcastle, Liverpool ed Edimburgo. Ci sono anche servizi regolari di autobus tra la maggior parte delle città del Galles se soggiornate fuori Cardiff.

Il parcheggio dei pullman nei giorni dell’evento si trova solitamente a Sophia Gardens, a soli cinque minuti a piedi dal Principality Stadium, costeggiando il fiume.

Come arrivare a Cardiff in auto e in aereo

La posizione di Cardiff sull’autostrada M4 la rende facilmente raggiungibile in auto ed è a due ore di macchina da Londra e dalle East Midlands. Da est: Ai visitatori che viaggiano lungo la M4 da est si consiglia di lasciare la M4 allo svincolo 32 e seguire la A470 (prima uscita alla rotatoria) fino al centro di Cardiff.

Da ovest: Ai visitatori che viaggiano lungo la M4 da ovest si consiglia di lasciare la M4 allo svincolo 33 e di immettersi sulla A4232 (terza uscita alla rotatoria). A questo punto si può scegliere se uscire dalla A4232 alla rotonda successiva e seguire le indicazioni per il centro di Cardiff o, in alternativa, rimanere sulla A4232 per raggiungere la baia di Cardiff.

Da sud-ovest: I visitatori che provengono dall’Inghilterra sud-occidentale devono dirigersi a nord lungo l’autostrada M5 e poi seguire le indicazioni per il Galles meridionale e la M4.

Dalle Midlands e dal Nord: I visitatori provenienti dalle Midlands e dal Nord dell’Inghilterra devono dirigersi verso l’autostrada M50 (svincolo 8 dell’autostrada M5) e poi verso la A40 (indicazioni per il Galles meridionale, Monmouth). Proseguire lungo la A40 fino a Monmouth, quando la strada diventa A449. Continuare sulla A449 fino alla rotatoria di Coldra, dove si deve prendere la quinta uscita per entrare nella M4.

Non ci sono parcheggi dedicati agli spettatori al Principality Stadium o nelle sue vicinanze nei giorni dell’evento, ma ci sono molti parcheggi disponibili nel centro di Cardiff. Quando si pianifica il viaggio e il parcheggio per un evento al Principality Stadium, si prega di consultare il Comune di Cardiff per ulteriori dettagli sulle chiusure stradali che potrebbero essere in funzione. Nei pressi dello stadio è disponibile un parcheggio accessibile. Si prega di prenotarlo in anticipo per assicurarsi un posto.

L’aeroporto internazionale di Cardiff collega Cardiff a molte città europee e ha un numero crescente di voli internazionali diretti. Il Principality Stadium si trova a 30 minuti di auto dall’aeroporto di Cardiff e a 45 minuti di auto dall’aeroporto di Bristol. Un servizio di autobus espresso (T9) opera direttamente dal terminal dell’aeroporto di Cardiff al centro di Cardiff.

Un breve viaggio in bus-navetta collega l’aeroporto alla stazione ferroviaria di Rhoose, che dista 30 minuti di treno dalla stazione centrale di Cardiff.Collegamenti dall’aeroporto di Londra Heathrow alla stazione centrale di Cardiff in treno in sole 2 ore e 20 minuti.

Cosa bolle in pentola?

Oltre a WWE Clash at the Castle sono previsti eventi e attività supplementari che si svolgeranno nel weekend dell’evento e saranno annunciate nelle prossime settimane. Al momento non ci sono restrizioni di viaggio legate all’emergenza Covid per recarsi in Galles, tuttavia è consigliabile.

Gran parte del centro di Cardiff è pedonale, quindi è facile spostarsi a piedi. Inoltre, è possibile visitare a piedi molte delle meravigliose attrazioni di Cardiff, tra cui il Castello di Cardiff, il Museo Nazionale di Cardiff, Bute Park, la Baia di Cardiff, la Cattedrale di Llandaff e molto altro ancora.

22.01.16 - Principality Stadium Launch -.A general view of the Principality Stadium during its launch.

WWE Clash at the Castle sarà visibile, come accade di consueto con tutti i premium live event della Compagnia, sul WWE Network. Annunciata la presenza delle top star di Raw e SmackDown, tra cui Drew McIntyre, l’Undisputed Universal Champion Roman Reigns, la Raw Women’s Champion Bianca Belair, Cody Rhodes, Becky Lynch e Seth Rollins.