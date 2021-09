WWE Extreme Rules: la matchcard completa del PPV

Dopo aver archiviato un’edizione di SummerSlam da record, la WWE si prepara ad affrontare la nuova stagione con Extreme Rules, PPV che andrà in onda domenica nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 settembre. Il nome dell’evento prende ispirazione dalla stipulazione più in voga ai tempi della Extreme Championship Wrestling. Per una sola notte, dunque, tutto sarà lecito. Andiamo ad analizzare l’elenco completo degli incontri in programma.

WWE United States Championship : Damian Priest (C) vs Sheamus vs Jeff Hardy – Triple Threat Match

A seguito della vittoria del suo primo titolo in carriera in WWE, Damian Priest sta facendo di tutto per mantenerlo ben saldo attorno alla vita. Dovrà però fare i conti con l’ex campione Sheamus, più agguerrito e determinato che mai a tornare campione, e con il veterano del ring Jeff Hardy, aggiunto al match per via di quanto accaduto nell’ultima puntata di Raw.

WWE SmackDown Tag Team Championship: The Usos (C) vs The Street Profits

Jey e Jimmy continuano a dominare la categoria di coppia di SmackDown portando in alta la bandiera della “Bloodline”, stable capeggiata dal cugino Roman Reigns. A Extreme Rules dovranno vedersela con gli Street Profits, pronti a tornare nel giro titolato che conta.

Liv Morgan vs Carmella

Le due superstar dello show blu sono ormai da tempo ai ferri corti e cercheranno di porre fine alle loro divergenze in occasione del PPV. Al centro della disputa via è il dibattito su chi sia davvero la donna più bella in tutta la WWE.

WWE SmackDown Women’s Championship: Becky Lynch (C) vs Bianca Belair

Il ritorno shock di “The Man” a SummerSlam è stato condito dalla vittoria del titolo femminile di SmackDown, avvenuta in meno di un minuto. Una sconfitta repentina e umiliante da cui Bianca Belair vuole assolutamente riprendersi.

WWE Raw Women’s Championship: Charlotte Flair (C) vs Alexa Bliss

Charlotte Flair si è confermata la regina della divisione femminile di Raw, diventando campionessa per la dodicesima volta. Archiviata la questione Rhea Ripley, a Extreme Rules dovrà vedersela con Alexa Bliss ancora in versione “paranormale”, affiancata dalla pericolosa Lilly.

WWE Universal Championship: Roman Reigns (c) vs “The Demon” Finn Bálor – Extreme Rules Match

Dopo aver sconfitto mostri sacri del ring come Edge e John Cena, Roman Reigns dovrà vedersela con Finn Bálor in versione “Demon” in un Extreme Rules Match. Non ci saranno regole e ogni oggetto contundente potrà essere utilizzato. La superstar irlandese ha deciso di rispolverare il suo alter ego demoniaco per riprendersi lo Universal Championship, titolo che vinse per la prima volta nel 2016 e dovette rendere vacante a causa di un infortunio.

Per il “Tribal Chief”, invece, sarà un test importante in vista dello scontro con Brock Lesnar già fissato per Crown Jewel, in programma il 21 ottobre. Se dovesse riuscire a rimanere campione, infatti, dovrà mettere in palio il titolo contro “The Beast”.

Vi ricordiamo che potrete seguire Extreme Rules in esclusiva sul WWE Network. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.