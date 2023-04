È stata la grande notte di Rey Mysterio, la cerimonia della WWE Hall of Fame 2023 nella Crypto.com Arena di Los Angeles. In attesa di vederlo in azione nella sfida Father vs Son contro Dominik (che all’inizio dell’evento ha abbandonato l’arena insieme a Rhea Ripley e Damien Priest), la Superstar di San Diego ha preso tutte le attenzioni con il suo ingresso nel gotha della WWE.

Rey Mysterio e le altre leggende nella Hall of Fame

Dopo una coinvolgente ed emozionante introduzione di Konnan, The Master of 619 ha ripercorso la sua carriera, commuovendosi più volte, e ringraziando tutte le persone che lo hanno aiutato a diventare una leggenda, da Psicosis fino a Eddie Guerrero. Prima del suo grande momento, Mick Foley e Torrie Wilson hanno fatto da “padrino e madrina” per l’introduzione nella Hall of Fame di Stacy Keibler, WWE Superstar a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Jimmy Hart ha invece presenziato (al posto di Jerry “The King” Lawler, che pero ha partecipato con un videomessaggio) quella di Andy Kaufman, scomparso nel 1984 e rappresentato dalla famiglia sul ring durante la cerimonia. È stato Ric Flair infine a celebrare The Great Muta, mentre The Apa (John “Bradshaw” Layfield e Ron Simmons) hanno consegnato il Warrior Award postumo all’ex arbitro Tim White, scomparso lo scorso giugno. Ora è tutto pronto per la night 1 di WrestleMania 39, a partire dalle ore 2 italiane di stanotte, direttamente dal SoFi Stadium di Inglewood (California).

Dove vedere la WWE Hall of Fame

Se non siete riusciti a recuperarla in diretta, la Hall of Fame è disponibile in differita in esclusiva sul WWE Network.