Con la puntata di Friday Night SmackDown! andata in onda ieri sera negli Stati Uniti che ha visto, a sorpresa fronteggiarsi proprio in un Hell in a Cell Rey Mysterio e lo Universal Champion Roman Reigns (match inizialmente previsto proprio per il PPV), si è completa la card di WWE Hell in a Cell 2021 ovvero il PPV che coinvolgerà entrambi i brand principali della WWE (recuperate la nostra intervista esclusiva a Triple H) e andrà in onda nella notte italiana fra domenica 20 e lunedì 21 giugno.

Si tratta di uno dei PPV più attesi proprio perché contrassegnato dal caratteristico Hell in a Cell match, di cui vi abbiamo parlato in questo nostro articolo dedicato, anche se quest’anno all’interno della infernale struttura d’acciaio si svolgeranno solo due match. WWE Hell in a Cell 2021 segue il discreto Wrestlemania Backlash andato in scena lo scorso 16 maggio (recuperate i risultati e gli highlights del PPV)

Il PPV andrà in scena nel WWE ThunderDome dello Yuengling Center di Tampa, Florida, e sarà l’ultimo PPV dell’era Covid-19. La compagnia infatti smantellerà la struttura, caratterizzata dagli schermi dal quale si affacciano in remoto i fan, riprendendo gli show itineranti con il pubblico a partire da metà luglio.

WWE Hell in a Cell 2021: la card del PPV

Singles Match:

Cesaro vs. Seth Rollins

Singles Match:

Kevin Owens vs. Sami Zayn

Singles Match:

Alexa Bliss vs. Shayna Baszler

SmackDown Women’s Championship Hell in a Cell Match:

Bianca Belair (c) vs. Bayley

Raw Women’s Championship Match:

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

WWE Championship Hell in a Cell Match:

Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

WWE Hell in a Cell 2021: dove vedere il PPV

Il WWE Network, piattaforma streaming ufficiale della federazione, trasmetterà in esclusiva WWE Hell in a Cell 2021 a partire dalle 2 della notte italiana fra domenica 16 e lunedì 17 maggio. L’appuntamento con il kick-off dello show è invece fissato alle ore 01.00 e sarà visibile gratuitamente sul canale ufficiale YouTube della WWE.

