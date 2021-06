WWE Hell in a Cell 2021: risultati e highlights del PPV andato in scena nella notte italiana fra domenica 20 e lunedì 21 giugno. Si trattava di uno dei PPV più attesi dell’anno anche perché contrassegnato dal caratteristico Hell in a Cell match, di cui vi abbiamo parlato in questo nostro articolo dedicato, inoltre si è trattato dell’ultimo PPV andato in scena dal WWE ThunderDome dello Yuengling Center di Tampa, Florida. La compagnia infatti smantellerà la struttura, caratterizzata dagli schermi dal quale si affacciano in remoto i fan, riprendendo gli show itineranti con il pubblico a partire da metà luglio.

Vediamo insieme cosa è accaduto e come ormai consuetudine a fine articolo un nostro breve commento all’evento.

WWE Hell in a Cell 2021: risultati e highlights del PPV

Kick-off Singles Match:

Natalya vs Mandy Rose

Vincitrice: Natalya

SmackDown Women’s Championship Hell in a Cell Match:

Bianca Belair (c) vs. Bayley

Vincitrice: Bianca Belair

Singles Match:

Cesaro vs. Seth Rollins

Vincitore: Seth Rollins

Singles Match:

Alexa Bliss vs. Shayna Baszler

Vincitrice: Alexa Bliss

Singles Match:

Kevin Owens vs. Sami Zayn

Vincitore: Sami Zayn

Raw Women’s Championship Match:

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Vincitrice (per squalifica): Charlotte Flair

WWE Championship Hell in a Cell Match:

Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

Vincitore: Bobby Lashley

Il kick-off in versione integrale di WWE Hell in a Cell 2021

Eccovi il kick-of (pre-show) di WWE Hell in a Cell 2021 in lingua originale con la presentazione della card del PPV e il match, in versione integrale, fra Natalya e Mandy Rose.

Il nostro commento a WWE Hell in a Cell 2021

La WWE mette in scena con WWE Hell in a Cell 2021 un PPV privo di mordente o tensione, superficiale e dai risultati prevedibili. Si paga una costruzione approssimativa di praticamente tutti i match nella card in cui brillano davvero pochissimi nomi, uno su tutti Drew McIntyre unico e solo face credibile della federazione e lottatore credibile sul ring anche quando di fronte si trova due performer estremamente sopravvalutati come Bobby Lashley o Roman Reings.

Il PPV si apre con un match nel kick-off aggiunto davvero poco prima dell’inizio dello show: Natalya vs. Mandy Rose. Match dignitoso, combattuto in maniera abbastanza scolastica (e ad un ritmo abbastanza blando) il cui scopo è evidentemente quello di lanciare un feud per i titoli di coppia femminili. Volenteroso ma eccessivamente prolisso (e con un paio di passaggi ripetuti senza troppa inventiva, vedasi l’utilizzo della lunga coda della Belair) l’Hell in a Cell fra Bianca Belair vs. Bayley. Ancora troppo acerba la loro rivalità per poter sperare in un match degno della stipulazione ed infatti confezionano un compito ben fatto ma che sfiora soltanto la sufficienza.

Cesaro vs. Seth Rollins e Kevin Owens vs. Sami Zayn sono due match che fotografano alla perfezione la situazione attuale della WWE, situazione tutt’altro che rosea. Quattro dei migliori performer vengono buttati nel mezzo del PPV senza alcuna concreta storyline che alzi la posta in gioco ma facendo solo affidamento su rivalità più o meno legittime che si trascinano ad intermittenza da anni (senza contare che i 4 in questione si conoscono dentro e fuori dal ring a menadito provenendo dalle indies). I risultati sono due match stanchi, privi di sbavature ma anche dal ritmo blando e privi di reali emozioni.

Alexa Bliss vs. Shayna Baszler è un match proveniente direttamente dall’era gimmick di fine anni ’80 (finale compreso) la cui unica nota positiva è la dimostrazione di come il personaggio attualmente interpretato dalla Bliss funzioni meglio rispetto al suo omologo maschile (The Fiend interpretato da un Bray Wyatt di cui si sono perse le tracce).

Rhea Ripley vs. Charlotte Flair doveva essere combattuto in un Hell in a Cell ma questo avrebbe comportato l’assegnazione di una vittoria importante ad una delle due lottatrici compromettendo una rivalità che deve durare a lungo per due motivi. Il primo è mantenere la Flair nel giro titolo, il secondo dare alla Ripley una avversaria che possa competere con lei anche sul piano fisico. Al netto di questo anche questo match è combattuto in maniera abbastanza scolastica (la Flair non riesce però ad evitare un paio di insoliti botch) e a tratti un po’ confusa, finale assolutamente pessimo e assolutamente non a livello di un match costruito per andare in PPV.

In questo senso, Bobby Lashley vs. Drew McIntyre è forse l’unico match costruito come un match da PPV. McIntyre è assoluto protagonista incassando bene quando deve e attaccando senza strafare rendendo Lashley credibile anche in previsione del finale con un overbooking prevedibile. Questo è stato anche l’unico match a superare la sufficienza della serata pur non essendo privo di sbavature come “il giallo” sullo spot che ha visto lo scozzese essere scaraventato su un tavolo da una chokeslam di Lashley:

Why did a Mysterious Hand interfere in the match between Drew McIntyre and Bobby Lashley?

THE TRUTH IS OUT THERE pic.twitter.com/OXr2Bhl4kM — SkullsMedia.com by GIFSkull #HIAC (@SkullsMedia) June 21, 2021

In definitiva WWE Hell in a Cell 2021 è stato il peggior PPV dell’era Covid e sicuramente il peggior PPV del 2021. Match costruiti e combattuti come fossero match da mandare in onda negli show settimanali compresi finali dubbi o conclusioni affidate a mosse “standard” (ben due match conclusi con roll-up anziché con finisher), poche cinture in palio e solo due Hell in a Cell match in un PPV tematico rappresentano un notevole passo indietro rispetto a quanto costruito negli ultimi mesi. La speranza è quella che, con il ritorno del pubblico, la WWE riveda pesantemente tutta la gestione di feud, storyline e match nonché la composizione dei roster.

Dove vedere WWE Hell in a Cell 2021

È possibile recuperare WWE Hell in a Cell 2021 sul WWE Network, piattaforma streaming ufficiale della federazione. Per gli show settimanali invece, on il commento italiano di Luca Franchini e Michele Posa, potete sintonizzarvi su DMAX o abbonarvi alla piattaforma Discovery+.

