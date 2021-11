WWE, intervista a Fabian Aichner: “A NXT porto in alto il nome dell’Italia”

Fabian Aichner è tornato nuovamente sul tetto del mondo. La superstar originaria di Falzes, comune della provincia autonoma di Bolzano, ha regalato spettacolo in quel di NXT Halloween Havoc vincendo per la seconda volta i titoli di coppia del brand assieme a Marcel Barthel, fidato compagno della stable nota come IMPERIUM. Un grande traguardo che si unisce alle altre premiazioni sportive ottenute dall’Italia in un 2021 strepitoso: dalla vittoria della Nazionale di calcio a Wembley al record nell’atletica di Marcell Jacobs, fino ad arrivare alla doppietta di vittorie europee delle nazionali, maschile e femminile, di pallavolo.

Anche Fabian, dunque, ha contribuito a portare in alto il nome del Bel Paese nel colorato mondo della WWE. Abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con lui, in esclusiva per Cultura Pop di Tom’s Hardware Italia. Ecco cosa ci ha raccontato.

Ci eravamo sentiti diversi mesi fa, a ridosso di WrestleMania. Sono cambiate tante cose da allora e il brand di NXT ha subito una vera e propria trasformazione. Cosa ne pensi di questo nuovo format?

Devo dirti che mi piace molto e la trovo una naturale evoluzione rispetto al passato. In questo modo la WWE può dare la possibilità a giovani talenti di esibirsi dinnanzi al grande pubblico, mostrare quello che sanno fare e migliorarsi stando al contatto con i veterani. Una mossa azzeccata per rimanere al passo coi tempi.

Ad Halloween Havoc sei tornato nuovamente sulla cresta dell’onda vincendo i titoli di coppia assieme a Marcel Barthel. Quale sarà la vostra strategia per mantenerli il più a lungo possibile?

Quest’anno io e Marcel abbiamo lavorato duramente per guadagnarci un’altra opportunità titolata e siamo enormemente soddisfatti del risultato raggiunto. Non abbiamo una strategia precisa in mente, ma continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto con la stessa tenacia da guerrieri. Ci alleniamo tre volte al giorno, siamo dei veri e propri studenti della disciplina e diamo sempre il 110% sul ring. Questo è lo stile di vita targato IMPERIUM.

Tra i nuovi talenti che sono approdati a NXT nelle scorse settimane c’è qualcuno che ti piacerebbe affrontare? Chi, a tuo modo di vedere, ha il cosiddetto “it factor”?

Un nome che senza dubbio potrà dire la sua in futuro è Bron Breakker. Ha tutte le carte in regola per diventare un main eventer in grande stile. Ovviamente deve migliorare su alcuni aspetti, data la sua giovane età e la poca esperienza sul ring, ma sono sicuro che continueremo a sentir parlare di lui. Un altro nome da tenere d’occhio è quello di Harland. Come ti dicevo prima, il bello di questa nuova iterazione di NXT consiste proprio nell’avere un giro di talenti sempre nuovi e con stili variegati.

Ti piacerebbe affrontare un percorso in singolo e puntare all’NXT Championship in futuro?

Al momento non sto prendendo in considerazione questo scenario perchè sono focalizzato a dominare la categoria Tag Team di NXT assieme a Marcel Barthel. E ti dirò di più, desidererei andare nel main roster con lui cercando di conquistare i titoli di Raw o SmackDown. Tra noi si è creata una grande alchimia, come dimostrato dai successi ottenuti nel ring, e vorrei portare ancora più in alto il nome dell’IMPERIUM. Nel nostro mondo non puoi mai programmare con esattezza il futuro e quindi, come dico sempre, bisogna godersi il viaggio pensando al presente.

Non so se hai avuto modo di seguire i traguardi sportivi ottenuti dall’Italia quest’anno, ma in diversi ambiti abbiamo fatto faville. Come ti senti ad essere rientrato, nel tuo piccolo, in questa categoria?

Sono orgoglioso di portare in alto il nome dell’Italia a NXT. Non ho mai rinnegato le mie origini, anzi, ne ho sempre mostrato apprezzamento sui social. Come hai detto tu è stato un anno straordinario per il nostro Paese e la vittoria dei titoli di coppia è stata la ciliegina sulla torta. Ho seguito tutte le partite di calcio della Nazionale e ho esultato come voi per la finale dell’Europeo. Voglio continuare a rendervi orgogliosi di me, dimostrando a tutti quanto l’Italia valga anche nel mondo della WWE.

Si stanno susseguendo diversi rumor attorno a un possibile PPV in UK nel 2022. Ti piacerebbe vederne uno, prima o poi, anche in Italia? Pensi possa essere fattibile?

Certamente! Sin da piccolo, quando con mio padre andavo a vedere gli show della WWE a Bolzano, sognavo prima o poi di esibirmi dinnanzi alla mia famiglia. Adesso la Compagnia è tornata a fare eventi giro per il mondo, ma c’è sempre la massima allerta per via della pandemia e, come ben sai, tutto può cambiare in un attimo. Per quest’anno ormai è andata, ma spero davvero che nel 2022 l’Italia possa essere tra le mete scelte per il tour europeo, magari dopo Germania e Spagna. Sinceramente non ho un avversario ben preciso in mente. Mi interessa soltanto poter regalare grande spettacolo davanti ai miei genitori, ai miei amici di lunga data e a tutti quelli che mi hanno supportato in questo lungo viaggio. Un PPV in Italia? Ne parlerò con Triple H.

