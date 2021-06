WWE, intervista a Franky Monet, stella della divisione femminile di NXT

Dopo aver messo i suoi primi passi nel mondo del Wrestling nel 2010 grazie agli allenamenti di Lance Storm ed essere riconosciuta a livello mondiale per la sua bravura, tenacia e un grande carisma, Kira Renée Magnin-Forster ha finalmente coronato il sogno di una vita approdando in WWE con il nome di Franky Monet. La superstar canadese ha compiuto il suo vittorioso debutto nella puntata di NXT della scorsa settimana, dichiarandosi pronta a dominare la divisione femminile del brand oronero. Abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con lei, in esclusiva per Tom’s Hardware Italia, ed ecco quello che ci ha raccontato.

Le puntate di NXT, con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, sono disponibili su DMAX e DPLAY Plus. Per abbonarvi alla piattaforma, vi basta seguire questo link.

Ciao, Franky! Vorrei iniziare questa intervista con una retrospettiva sulla tua carriera. Prima di arrivare in WWE ti sei esibita in giro per il mondo, soprattutto in Messico, con il ring name Taya Valkyrie. Quale pensi sia stato il match o momento che più di tutti ti è rimasto impresso nella mente?

Per me è molto difficile scegliere un singolo momento perchè ho vissuto grandi esperienze in questi anni, prima in AAA, poi in quel di Lucha Underground e infine a Impact Wrestling. Senza dubbio lo Street Fight contro Ayako Hamada, avvenuto nel 2017, è stato uno dei match più belli e importanti della mia carriera. Ho sempre adorato condividere il ring con lei. Anche il mio trascorso a Impact, dove sono diventata la Knockouts Champion più longeva di sempre, è stato formidabile. Come ti dicevo prima, ci sono stati tanti momenti iconici e divertenti, alcuni anche davvero pazzi, ma sono entusiasta di essere arrivata a NXT e sono pronta a crearne di nuovi, inserendo il mio nome nei libri di storia del brand.

Parlando di NXT, la scorsa settimana hai finalmente debuttato in TV vincendo il tuo primo match in WWE. Quali sono le tue aspirazioni e i tuoi obbiettivi per il futuro?

Sin dal primo giorno e dalle vignette che mi hanno introdotto in TV, il mio obbietto è rimasto lo stesso: diventare la campionessa femminile di NXT. Ho avuto modo di introdurmi in maniera brillante al pubblico della WWE e penso che anche chi non conoscesse la mia carriera abbia avuto modo di capire di che pasta sia fatta. Ho messo in allerta l’intera divisione femminile del brand. Non mi interessa se il titolo sarà ancora attorno alla vita di Raquel o di qualcun’altra, il mio destino è già scritto. Ho un solo messaggio per loro: Franky Monet è qui per rivoluzionare tutto.

Puoi raccontarci la genesi del tuo nuovo nome, Franky Monet? Hai dato tu l’input creativo al team di NXT o si è trattato di una loro scelta?

Il ring name Franky Monet è stata interamente farina del mio sacco e ti spiego il perchè. Mio padre è di origini svizzere e ricordo con piacere le grandi visite ai musei d’arte europei che facevo con lui quando ero piccola. Monet, dunque, è un chiaro riferimento al celebre pittore francese. Per quanto riguarda Franky, invece, ho optato per un nome che fosse diverso da quelli già utilizzati in WWE e che avesse un suono molto cool, quasi da popstar. Quindi sì, Franky Monet è una combinazione di questi due aspetti. Sono molto contenta della mia scelta.

NXT ha avuto in questi anni un’espansione globale soprattutto grazie alla minuziosa supervisione di Triple H e Shawn Michaels, due grandi leggende della WWE. Hai avuto modo di parlare con loro al Performance Center? Ti hanno fornito indicazioni sulla gestione del tuo personaggio?

Certamente! Sono lì tutto il tempo e Triple H in particolare ha una passione grandiosa nei confronti di NXT e del prodotto in generale. Il tutto traspare chiaramente nelle due ore settimanali di show, che cura personalmente sotto ogni aspetto, dove i fan possono assistere a match incredibili resi possibili da alcune delle migliori superstar al mondo. C’è un mix di energia e grinta unico nel suo genere. Sia lui, sia Shawn Michaels hanno dimostrato grande supporto nei miei confronti, fornendomi preziosi consigli e ascoltando le mie idee. Mi sento onorata e grata della possibilità di essere arrivata in un posto magnifico come NXT ed essere guidata da due vere icone del Wrestling. Lo adoro.

https://twitter.com/FrankyMonetWWE/status/1384841187589337088

Quali sono state le tue più grandi ispirazioni in WWE? Hai già in mente un possibile dream match, magari per una futura edizione di WrestleMania?

Ho adorato Trish Stratus e Lita, senza dubbio le pioniere della divisione femminile in WWE. Trish è una superstar canadese e mi sono rispecchiata molto in lei, aspirando a seguire le sue orme nel mondo del Wrestling. Non ho mai avuto modo di condividere il ring con Natalya, mi piacerebbe affrontare Charlotte Flair, Sasha Banks, Bianca Belair, Ember Moon, Rhea Ripley, Shotzi Blackheart, Raquel González, e così via. Potrei andare avanti all’infinito con la lista di queste grandi superstar, ma finiremmo il nostro tempo. La verità è che in WWE abbiamo una divisione femminile fantastica e mi piacerebbe affrontare tutti i nomi che ho elencato, regalando grande spettacolo ai fan, soprattutto su un palcoscenico così importante come WrestleMania.

Nella vita di tutti i giorni sei sposta con l’ex Intercontinental Champion John Morrison. Ti piacerebbe prendere parte a un mixed tag team match con lui in futuro nel main roster?

Mi piacerebbe tantissimo e, come ben sai, lo abbiamo già sperimentato in passato in altre Compagnie. Assieme siamo inarrestabili. Al momento, però, sono fortemente concentrata sul mio nuovo personaggio in WWE e voglio rafforzare la mia identità come Franky Monet, dimostrando al mondo intero di cosa sia capace. Per me era fondamentale trovare la mia strada e iniziare un percorso in singolo, soprattutto per questa nuova avventura a NXT. Per il futuro, però, mai dire mai.

Franky, grazie mille per il tempo dedicatoci e speriamo di vederti prima o poi in Italia con il resto delle superstar di NXT.