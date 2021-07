WWE Money in the Bank: incontri e anticipazioni dell’evento

La strada verso SummerSlam, il PPV più importante dell’estate in casa WWE, si aprirà ufficialmente questa notte con Money in the Bank. Un grande evento che vedrà al suo interno due match, maschile e femminile, validi per l’ambitissima valigetta che consentirà di avere un’opportunità titolata in qualsiasi momento per un anno interno. Il Money in the Bank (qui potete leggere la nostra classifica dei migliori match) ha sempre regalato grandi emozioni ai fan e ha cambiato le carriere delle superstar permettendogli di diventare campioni. L’evento di questa sera, in programma in diretta dalla Dickies Arena di Fort Worth in Texas, sarà reperibile come di consueto sul WWE Network e vedrà il grande ritorno del pubblico in arena. Andiamo ad analizzare nel dettaglio tutti gli incontri annunciati.

La card completa di WWE Money in the Bank

Raw Women’s Championship: Charlotte Flair vs Rhea Ripley (c)

Continua a farsi sempre più accesa la rivalità tra le due top star della divisione femminile dello show rosso. Dopo quanto accaduto a Hell in a Cell, Charlotte Flair è determinata a riconquistare il titolo, ma l’attuale campionessa in carica sta dimostrando una tenacia senza precedenti. Nel corso dell’ultima puntata di Raw, però, Rhea Ripley ha dovuto soccombere alla patentata Figure Four Leglock della “Queen”.

Raw Tag Team Championships: The Viking Raiders vs AJ Styles & Omos (c)

Dopo aver vinto i titolo di coppia di Raw a WrestleMania, AJ Styles e Omos hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza, dimostrandosi inarrestabili. Questa sera, però, avranno dinnanzi a loro una sfida alquanto ardua: dovranno infatti affrontare Erik e Ivar, meglio noti come i Viking Raiders.

Men’s Money in the Bank Ladder Match: Ricochet vs John Morrison, Riddle, Drew McIntyre, Big E, King Nakamura, Kevin Owens & Seth Rollins

Otto uomini che si contendono l’opportunità di sfidare uno dei due campioni assoluti in qualsiasi momento per un anno intero. Drew McIntyre rivuole la corona di campione massimo, ma occhio a Kevin Owens e Seth Rollins… anche se potrebbero esserci delle sorprese, con lo stile acrobatico di Riddle, Ricochet e John Morrison che si adatta pienamente alla tipologia di match. Mai sottovalutare una forza della natura come Big E, senza dimenticare l’elasticità di King Nakamura.

WWE Championship: Bobby Lashley (c) vs Kofi Kingston

Kofi ci ha già regalato imprese incredibili, come la sua vittoria del WWE Championship a WrestleMania 35. Ma The All Migthy è in una forma strepitosa: servirà un’altra notte indimenticabile al ghanese per portarsi a casa il titolo.

Women’s Money in the Bank Ladder Match: Asuka vs Alexa Bliss, Naomi, Nikki A.S.H, Liv Morgan, Zelina Vega, Tamina & Natalya

Il Money in the Bank femminile si preannuncia incerto. C’è l’esperienza di Asuka che ha già vinto questo match, come Alexa Bliss. Occhio alla nuova Nikki A.S.H., la super eroina è in grande forma, così come Liv Morgan. A proposito di esperienza, c’è sempre la veterana Natalya. Occhi puntati su Naomi, che può regalare momenti di grande spettacolo… e poi Zelina Vega, appena rientrata dopo un lungo periodo lontana dagli schermi televisivi.

Il main event di Money in the Bank

WWE Universal Championship: Roman Reigns (c) vs Edge

È la prima sfida uno contro uno fra questi due grandi campioni, che si erano già incrociati a WrestleMania in un Triple Threat che comprendeva anche Daniel Bryan. Riuscirà la Rated-R Superstar a interrompere l’interminabile regno di quasi un anno del dominante Head of the Table?

Potete vedere Money in the Bank e l’intera programmazione targata WWE abbonandovi al Network. Per farlo, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.