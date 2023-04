Inaspettato cambio di programma nel fitto calendario degli eventi WWE. In data odierna è stato annunciato che lo show precedentemente pubblicizzato come King and Queen of the Ring sarà adesso Night of Champions. Rimane invece invariata la data e la location, ovvero il 27 maggio a Jeddah, in Arabia Saudita. Per il momento non si conoscono ancora quali saranno i match in programma.

Annunciato WWE Night of Champions

La peculiarità di questo show, come già accaduto in passato, è che tutti i titoli principali verranno messi in palio. Rimane da capire se sarà così anche con l’Undisputed Universal Champion Roman Reigns che proprio in quell’occasione toccherà quota 1000 giorni di regno incontrastato. Roman ha infatti sconfitto Cody Rhodes nel main event della seconda notte di WrestleMania 39 e sembra proprio che nessuno possa fermarlo. Non è ancora dato sapere se il King and Queen of the Ring si terrà in un’altra occasione o se è stato rimosso del tutto dalla schedule di eventi internazionali: ricordiamo che il 6 maggio ci sarà Backlash a Porto Rico, mentre il 1 luglio la WWE tornerà a Londra per Money in the Bank.

La WWE è finita nell’occhio del ciclone mediatico nei giorni scorsi per via dell’annunciata fusione con la UFC di Dana White in unico conglomerato dal valore di 21 miliardi di dollari. L’accordo sarà completato entro la fine dell’anno e rappresenta una vera. e propria rivoluzione per il mondo dello sport e dello sport-entertainment. Ari Emanuel, CEO di Endeavour, guiderà il nuovo conglomerato, mentre mentre Vince McMahon resterà in carica come executive chairman della WWE dopo il ritiro dalle scene per via di diversi scandali.

The May 27th Premium Live Event in Jeddah, Saudi Arabia will now be WWE Night of Champions! pic.twitter.com/Cxj40LzIza — WWE (@WWE) April 13, 2023

Dove vedere WWE Night of Champions

Vi ricordiamo che tutti i Premium Live Events della WWE sono disponibili, in diretta e in differita, esclusivamente sul WWE Network.