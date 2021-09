WWE NXT, infortunio per Samoa Joe: il titolo verrà reso vacante

Brutte notizie per i fan di NXT. Attraverso un breve video pubblicato sul suo profilo Twitter, Samoa Joe ha annunciato di aver subito un infortunio e di essere costretto a rimanere fuori dalle scene per un periodo di tempo non ancora specificato.

Il titolo massimo del brand, come effetto immediato dell’accaduto, è stato ufficialmente reso vacante. Nuove informazioni arriveranno senza dubbio in occasione della prossima puntata dello show, in programma domani sera in America.

Samoa Joe (che avevamo intervistato subito dopo la sua vittoria) era diventato per la terza volta NXT Champion in occasione di TakeOver 36, strappando il titolo dalle grinfie di Karrion Kross.

NXT: quale sarà il futuro del titolo massimo?

Non è la prima volta che il terzo brand della WWE si trovi ad affrontare una simile situazione di emergenza. Anche l’ex campione Karrion Kross era stato costretto a rendere vacante il titolo a soli tre giorni di distanza dalla sua vittoria ai danni di Keith Lee, avvenuta in quel di TakeOver XXX.

Staremo a vedere se il general manager William Regal deciderà di istituire un torneo oppure avrà piani differenti in merito. Dalla puntata di domani, inoltre, inizieranno anche i grandi cambiamenti vociferati in passato: nuovo logo, nuovo format e nuova presentazione.

Da quello che è emerso in rete, inoltre, saranno Vince McMahon e Bruce Pritchard a supervisionare NXT, privando Triple H del pieno controllo creativo su quella che è stata a tutti gli effetti la sua “creatura”. Chiaro segnale di come la WWE voglia tornare alla visione del passato dello show giallo, trasformandolo in un brand di sviluppo per la creazione di star fatte in casa.

Vi ricordiamo che potete seguire le puntate di NXT con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa sulla piattaforma Discovery+ (per abbonarvi potete cliccare qui). I vari TakeOver, invece, sono disponibili esclusivamente sul WWE Network.