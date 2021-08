WWE NXT: la matchcard completa di TakeOver 36

Nonostante le voci attorno al futuro di NXT siano alquanto contrastanti, anche a seguito dell’ondata di licenziamenti avvenuta nei giorni scorsi, le superstar del brand oronero sono pronte a regalare nuovamente spettacolo con TakeOver 36, in programma domenica 22 agosto, il giorno dopo SummerSlam, l’evento estivo più importante della WWE.

Dal ritorno in azione di Samoa Joe al capitolo finale dell’accesa rivalità tra Adam Cole e Kyle O’Reilly, fino ad arrivare al tanto atteso rematch tra Ilja Dragunov e WALTER, ci sono tutte le carte in regola per un evento memorabile. Andiamo ad analizzare la matchcard completa di TakeOver 36.

NXT TakeOver 36: gli incontri in programma

Million Dollar Championship: LA Knight (C) vs Cameron Grimes

Nelle ultime settimane Cameron Grimes ha dovuto sottostare a una vera e propria umiliazione, diventando il maggiordomo personale di LA Knight. Questa volta, però, nel suo angolo ci sarà l’Hall of Famer nonchè inventore del Million Dollar Championship, Ted DiBiase. I due si scontreranno nuovamente in occasione del prossimo TakeOver, ma la posta in gioco rimane alta: se Cameron dovesse nuovamente perdere, sarà proprio DiBiase a dover diventare il maggiordomo del campione.

NXT Women’s Championship: Raquel Gonzalez (C) vs Dakota Kai

Le ex campionesse di coppia si troveranno faccia a faccia, per la prima volta, in occasione di TakeOver 36. Dakota Kai ha prontamente messo in chiaro le sue intenzioni nelle scorse puntate di NXT, attaccando l’attuale detentrice del titolo nonchè sua ex amica. Riuscirà a diventare la prossima NXT Women’s Champion o la superstar messicana continuerà a dominare la divisione femminile?

2-Out-Of-3 Falls Match: Adam Cole vs Kyle O’Reilly

La rivalità tra i due ex membri dell’Undisputed Era si prepara a volgere al termine. Per decretare un vincitore definitivo, la stipulazione scelta è un 2 out of 3 falls: il primo incontro sarà un match da wrestling “classico”, il secondo uno “street fight” e il terzo, se dovesse risultare necessario, uno “steel cage”. L’attesa è alle stelle, soprattutto per capire quale sarà il destino di Adam Cole dopo l’evento.

NXT UK Championship: WALTER (C) vs Ilja Dragunov

Il loro primo scontro in WWE è stato intenso e brutale e, nonostante la superstar di origini russe sia arrivata vicinissima alla vittoria, l’esperienza e la stazza di WALTER hanno avuto la meglio. Dopo un regno incontrastato di oltre due anni, WALTER appare imbattibile, ma Ilja Dragunov ha promesso al mondo intero di essere ormai pronto a diventare il prossimo campione di NXT UK, portando in alto la bandiera del brand britannico.

NXT Championship: Karrion Kross vs Samoa Joe

Sin dal suo ritorno shock a NXT nelle vesti di special guest enforcer, Joe non ha fatto altro che battibeccare con Karrion Kross. Dopo aver ottenuto l’ok medico per tornare a lottare, Joe avrà l’opportunità di fare la storia: diventare per la terza volta campione assoluto del brand oronero. Kross, invece, farà di tutto per tenere la cintura attorno alla vita, forte anche della sua alleanza con la compagna Scarlett Bordeaux.

Vi ricordiamo che TakeOver 36 sarà visibile in esclusiva sul WWE Network. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.