WWE NXT: The Great American Bash, risultati e highlights della puntata

Nei giorni scorsi si è conclusa la seconda edizione di NXT The Great American Bash, puntata speciale del brand oronero che prende ispirazione da uno dei PPV più celebri del mondo del Wrestling. Tra incontri al cardiopalma e grandi premesse per il futuro, andiamo ad analizzare nel dettaglio tutto quello che è successo.

WWE NXT: The Great American Bash, risultati e highlights

NXT Tag Team Championships: MSK battono Tommaso Ciampa & Timothy Thatcher

Due team dagli stili di combattimento totalmente opposti che, come da pronostico, hanno regalato spettacolo. La strana coppia composta da Ciampa e Thatcher è arrivata vicinissima alla vittoria, ma ad avere la meglio sono stati gli attuali campioni che si sono confermati tali. Lo schienamento decisivo è avvenuto grazie a un roll-up improvviso ai danni di Tachter, incredulo per l’accaduto.

L’NXT Champion Karrion Kross non ha difeso il titolo, ma è stato protagonista di un acceso alterco verbale con Johnny Gargano. I due si sfideranno nella puntata della prossima settimana e, per l’occasione, William Regal ha deciso che sarà Samoa Joe ad arbitrare la contesa! L’ex campione è tornato di recente all’interno del roster nelle vesti di special enforcer.

LA Knight batte Cameron Grimes

Lo spavaldo LA Knight si conferma Million Dollar Champion e continua a mantenere alta la tradizione della cintura introdotta da Ted DiBiase. A causa della sconfitta e della clausola accettata, Cameron Grimes sarà costretto a fargli da maggiordomo personale.

NXT Women’s Tag Team Championships: Io Shirai & Zoey Stark battono Candice LeRae & Indi Hartwell

L’unico cambio di titolo della serata è avvenuto durante il match femminile. Le campionesse in carica hanno fatto di tutta per mantenere le cinture, ma il ritorno shock di Tegan Nox ha permesso alla superstar nipponica e a Zoey Stark di portarsi a casa la vittoria, interrompendo il loro regno.

Il nuovo NXT North American Champion Isaiah “Swerve” Scott ha tenuto una vera e propria celebrazione musicale assieme a Top Dolla, Ashante “Thee” Adonis & B-Fab.

Il main event di NXT: The Great American Bash

Adam Cole batte Kyle O’Reilly

I due ex migliori amici poi tramutatisi in acerrimi rivali si sono scontrati, ancora una volta, nel main event di questa puntata speciale. Adam Cole, che abbiamo avuto modo di intervistare prima dell’evento, aveva promesso a tutti di uscire vittorioso e così è stato. Grazie alla combinazione Panama Sunrise – Last Shot, l’ex leader dell’Undisputed Era sembrerebbe aver messo il timbro conclusivo alla faida con O’Reilly nonostante siano in molti a volerli vedere ancora una contro l’altro.

In attesa di capire quando si terrà il prossimo TakeOver di NXT vi ricordiamo che la stagione estiva della WWE sarà caratterizzata da due PPV importanti: Money in The Bank, in programma il 18 luglio alla Dickies Arena di Fort Worth, in Texas, e SummerSlam, in diretta dall’Allegiant Stadium di Las Vegas il 21 agosto.