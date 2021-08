WWE SummerSlam: la matchcard completa del grande evento estivo

SummerSlam, il più grande evento dell’estate in casa WWE, è ormai alle porte: si terrà nella notte italiana tra sabato 21 e domenica 22 agosto. Tra grandi ritorni, su tutti quelli di John Cena e Bill Goldberg, e la mitica cornice dell’Allegiant Stadium di Las Vegas, lo show si preannuncia imperdibile e ricco di colpi di scena. Andiamo ad analizzare la matchcard completa del “Biggest Party of the Summer”.

Gli incontri che andranno in scena a SummerSlam

Raw Women’s Championship: Nikki A.S.H. (C) vs Rhea Ripley vs Charlotte Flair – Triple Threat Match

La superstar scozzese ha shockato il WWE Universe vincendo il Money in the Bank e incassando la valigetta su Charlotte Flair nella puntata di Raw del 19 luglio, laureandosi per la prima volta in carriera campionessa dello show rosso. A SummerSlam Nikki A.S.H. dovrà affrontare la sua più grande sfida a oggi quando dovrà vedersela con la figlia del Nature Boy e Rhea Ripley nello stesso match.

WWE SmackDown Women’s Championship – Bianca Belair (C) vs Sasha Banks

Dopo la storica vittoria nel main event della prima notte di WrestleMania 37 (qui il reportage completo), Bianca Belair è stata la protagonista indiscussa della divisione femminile di SmackDown, superando Bayley, Carmella e tante altre avversarie di livello. Con il ritorno dell’ex campionessa Sasha Banks, però, il suo regno è stato messo in discussione e tra le due non c’è più il clima amichevole e di rispetto reciproco.

Drew McIntyre vs Jinder Mahal

I due ex componenti dei 3MB verranno alle mani in quel di SummerSlam. Dopo la perdita del WWE Championship, Drew McIntyre ha continuato a essere uno dei grandi protagonisti di Raw, finendo però nel mirino di Jinder Mahal e dei suoi due alleati, Veer e Shanky. L’evento estivo sarà il momento opportuno per la resa dei conti.

Edge vs Seth Rollins

Un “First Time Ever” atteso da anni. Seth Rollins ha interferito nel match tra Roman Reigns e la superstar canadese, mandando in fumo la sua opportunità di diventare Universal Champion. Dopo settimane di promo al vetriolo, Edge e Rollins verranno finalmente alle mani in quel di SummerSlam. Un match che potrebbe rubare la scena fra due assoluti artisti del ring.

WWE United States Championship: Sheamus (C) vs Damian Priest

L’ex stella di NXT ha avuto un percorso totalmente in ascesa sin dal suo approdo nel main roster e a SummerSlam potrebbe diventare per la prima volta in carriera United States Champion. Sulla sua strada si pone, però, Sheamus, che dopo aver subito un infortunio al naso, si è dimostrato più agguerrito che mai.

WWE SmackDown Tag Team Championships: The Usos (C) vs Dominik & Rey Mysterio

Dopo aver perso i titoli di coppia in quel di Money in The Bank, Dominik e Rey sono pronti per tornare sulla cresta dell’onda. Gli Usos, però, sono disposti a tutto pur di mantenere le cinture ancorate attorno alla vita, forti anche dell’alleanza con Roman Reigns.

WWE Championship: Bobby Lashley (C) vs Goldberg

Il regno da dominatore assoluto di Raw di Bobby Lashley è giunto al suo punto di svolta. The All Mighty è stato sfidato da un campione che ha fatto la storia come Goldberg, che vuole riprendersi ancora una volta la corona. In una sfida fra colossi, per un inedito assoluto, c’è tantissimo hype.

Il grande main event di SummerSlam

WWE Universal Championship: Roman Reigns (C) vs John Cena

La sfida fra due titani, fra due simboli di due epoche diverse. Reigns, ormai vicinissimo a completare un anno intero da Universal Champion, sta dominando a SmackDown, ma John Cena è tornato e fa sul serio, a caccia del 17° titolo da campione del mondo. Due icone a confronto, in uno dei match potenzialmente più importanti della storia.

