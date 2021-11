WWE SuperShow: il nostro viaggio alla Wembley Arena di Londra

A due anni di distanza dall’ultimo tour oltreoceano, le superstar della WWE sono tornate a infiammare il pubblico britannico con una settimana adrenalinica di live event. Noi di Cultura Pop abbiamo avuto modo di assistere al SuperShow del 7 novembre, tenutosi nella storica Wembley Arena di Londra, che ha visto coinvolte stelle di Raw, SmackDown e NXT 2.0. Andiamo ad analizzare nel dettaglio quella che è stata a tutti gli effetti una serata di puro intrattenimento.

Il grande ritorno della WWE a Londra

L’evento si è aperto con il caloroso saluto di Byron Saxton al pubblico londinese che ha riempito tutti gli spalti della Wembley Arena. Testimonianza concreta di come, nonostante la pandemia, ci fosse grande attesa da parte dei fan di rivedere dal vivo le stelle più amate della WWE.

A scontrarsi nell’opener in un match valevole per l’Intercontinental Championship sono stati Shinsuke Nakamura e Jinder Mahal. Come immaginabile, la superstar nipponica è stata letteralmente osannata dai fan presenti e si è portata a casa la vittoria con la patentata Kinshasa.

Il secondo match della serata è stato il migliore dell’intero show. Damian Priest, United States Champion, ha difeso il titolo dall’assalto di Finn Balor, Seth Rollins e Kevin Owens in un Fatal 4 Way al cardiopalma. Al termine dell’incontro Priest e Balor si sono scambiati una stretta di mano in segno di rispetto reciproco.

Il SuperShow della WWE è stato il giusto palcoscenico per mostrare le doti atletiche di Bron Breakker, figlio di Rick Steiner e nipote di Scott Steiner. Nonostante la sconfitta, la giovane stella di NXT 2.0 ha dimostrato ancora una volta di saper tenere testa a un veterano del calibro di Tommaso Ciampa (che abbiamo avuto modo di intervistare prima dello show).

La divisione femminile della WWE infiamma Londra

Bagno di folla per Becky Lynch. Nonostante sia ormai tra le fila delle “heel”, la Raw Women’s Champion è stata accolta calorosamente dal pubblico, riuscendo a sconfiggere in un Triple Threat Match Bianca Belair e Doudrop.

Anche la divisione femminile di SmackDown ha dato spettacolo. Charlotte Flair, con il suo solito ingresso trionfale da regina, ha mantenuto il titolo dall’assalto di Sasha Banks.

La grande alchimia degli RK-Bro

La strana coppia composta da Randy Orton e Riddle è diventata in breve tempo una delle più popolari di tutta la WWE. L’attitudine bizzarra di Riddle (potete leggere qui la nostra intervista) mista all’esperienza da veterano di Orton ha dato vita a un tag team amatissimo dal pubblico. I due hanno difeso i titoli di coppia dall’assalto degli Street Profits e degli ex campioni Bobby Roode e Dolph Ziggler.

Il main event ha visto scontrarsi l’attuale WWE Champion Big E e lo sfidante Bobby Lashley in uno Street Fight Match. Diversi gli oggetti contundenti tirati in ballo, tra cui sedie, kendo stick e tavoli. A vincere è stato il membro del New Day con la patentata Big Ending dopo un poderoso schianto di Lashley su di un tavolo posto all’angolo del ring.

Big E ha poi preso il microfono per ringraziare il pubblico del supporto mostrato nei suoi confronti, dichiarandosi orgoglioso di essere tornato a Londra, questa volta con il titolo massimo attorno alla vita.

La magia dello sport-entertainment

Pur essendosi trattato di un semplice live event, le emozioni che derivano dall’assistere a uno show dal vivo della WWE sono indiscutibili. La connessione emotiva che si viene a creare tra i fan e le superstar rappresenta il punto focale di questo sport-entertainment purtroppo spesso bistrattato e mal interpretato. La speranza è che la Compagnia di Stamford possa tornare in pompa magna anche in Italia in un futuro non troppo lontano, riacquistando la sua fetta di pubblico.

