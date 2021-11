WWE Survivor Series 2021: la card completa dell’evento

La WWE si prepara a concludere l’attuale annata dei PPV con Survivor Series, evento storico e da sempre uno dei più attesi dai fan per via dei numerosi scontri tra brand. Anche quest’anno, dunque, i campioni di Raw e SmackDown si daranno battaglia in match non titolati utili a rappresentare la supremazia del rispettivo show. Andiamo ad analizzare nel dettaglio la card completa dell’evento, in programma domenica 21 novembre al Barclays Center di Brooklyn.

United States Champion Damian Priest vs Intercontinental Champion Shinsuke Namaura

Dopo un percorso brillante all’intero del main roster arriva finalmente la prova del nove per Damian Priest. La superstar di origini portoricane dovrà infatti vedersela contro Shinsuke Nakamura, vero e proprio veterano del business. I due non si sono mai affrontati sino ad ora e questa sfida tra campioni promette scintille.

Raw Tag Team Champions RK-Bro vs SmackDown Tag Team Champions The Usos

Jey e Jimmy sono diventati a tutti gli effetti uno dei team più dominanti nella storia della WWE. Alle Survivor Series, però, dovranno affrontare la strana coppia composta da Randy Orton e Riddle (potete leggere qui la nostra intervista), che negli ultimi mesi hanno dimostrato un’alchimia senza precedenti, convincendo fan e addetti ai lavori.

Raw Women’s Champion Becky Lynch vs SmackDown Women’s Champion Charlotte Flair

Le due si sono affrontate numerose volte in passato, ma quest’anno l’animosità è alle stelle. Nelle scorse settimane sono volate parole al vetriolo e sembrerebbe esserci dell’astio da entrambe le parti anche al di fuori del ring. Il ring sarà la location ideale per decretare, una volta per tutte, la campionessa più forte.

5 on 5 Traditional Survivor Series Elimination Match – Shotzi, Sasha Banks, Shayna Baszler, Natalya, TBA (Team Smackdown) vs. Bianca Belair, Liv Morgan, Rhea Ripley, Queen Zelina, Carmella (Team Raw)

Anche le superstar della divisione femminile si esibiranno per rappresentare i rispettivi brand. Al momento resta l’incognita dell’ultima atleta che si aggiungerà al Team SmackDown dal momento che Aliyah è stata rimossa da Sonya Deville nonostante si fosse conquistata il posto in squadra.

Leggi anche: I migliori match ad eliminazione di Survivor Series

5 on 5 Traditional Survivor Series Elimination Match – Seth Rollins, Kevin Owens, Finn Balor, Bobby Lashley & Austin Theory (Team Raw) vs Drew McIntyre, King Woods, Jeff Hardy, Happy Corbin & TBA

Anche il match a eliminazione maschile ha subito numerosi cambiamenti in corso d’opera. Nel Team Raw facevano inizialmente parte Rey e Dominik Mysterio, poi rimossi e sostituiti dall’ex campione Bobby Lashley e dall’ex superstar di NXT Austin Theory. Sul fronte SmackDown, invece, rimane scoperto il posto ricoperto in precedenza da Sami Zayn.

WWE Champion Big E vs WWE Universal Champion Roman Reigns

Sfida tra colossi, e soprattutto tra fazioni, nel main event del PPV. Da una parte Big E, supportato da Xavier Woods e Kofi Kingston (New Day), dall’altra l’imbattibile Roman Reigns, accompagnato dagli Usos e Paul Heyman (The Bloodline). “The Tribal Chief”, ormai campione da oltre 400 giorni, farà di tutto per continuare a essere il top player della WWE, ma anche Big E vorrà dimostrare di essersi meritato il main event.

Vi ricordiamo che Survivor Series sarà disponibile in diretta sul WWE Network. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.