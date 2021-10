WWE, svelato l’elenco completo dei PPV del 2022

Fan della WWE, allacciate le cinture! Per la prima volta nella storia, la Compagnia di Stamford ha annunciato le date e i luoghi di tutti i PPV che andranno in scena nel 2022. L’elenco completo degli eventi, con una WrestleMania di due notti all’AT&T Stadium di Dallas, in Texas, segnerà anche un nuovo record per il maggior numero di show negli stadi in un singolo anno per la WWE.

Ecco il programma dettagliato: si parte sabato 1 gennaio con un PPV nuovo di zecca, intitolato Day 1, in diretta dalla State Farm Arena di Atlanta, seguito dall’immancabile Royal Rumble il 29 gennaio al The Dome at America’s Center di St.Louis e dalla già citata WrestleMania sabato 2 e domenica 3 aprile.

Domenica 8 maggio e domenica 5 giugno, invece, andranno in scena rispettivamente dal Dunkin’ Donuts Center di Providence e dall’Allstate Arena di Chicago due PPV di cui non si conoscono ancora i dettagli. La stagione estiva sarà poi chiusa con Money in The Bank, in programma sabato 2 luglio all’Allegiant Stadium di Las Vegas, e sabato 30 luglio con SummerSlam al Nissan Stadium di Nashville.

La WWE organizzerà un grande evento in UK?

Sabato 3 o domenica 4 settembre si terrà un PPV presso una location ancora da definire. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi del grande ritorno della WWE in Inghilterra, come si vociferava da anni, con un evento pensato appositamente per i fan britannici.

Sabato 26 novembre, infine, l’edizione 2022 delle Survivor Series verrà trasmessa dal TD Garden di Boston. Oltre a questi eventi, verranno prossimamente annunciati i pay-per-view che si terranno a febbraio e ottobre. I fan interessati a informazioni aggiornate sui biglietti per gli eventi in pay-per-view della WWE nel 2022 possono registrarsi sul sito ufficiale.

L’annuncio degli eventi è stato commentato in maniera molto positiva da Nick Khan, Presidente WWE e Chief Revenue Officer, che ha sottolineato il grande calore dei fan nell’essere tornati ad assistere agli eventi dal vivo.

