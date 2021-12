WWE WarGames, i risultati completi dell’evento di NXT 2.0

Domenica 5 novembre ha ufficialmente avuto inizia la nuova era degli eventi di NXT. Rimossa definitivamente la dicitura TakeOver, il terzo brand della WWE è andato in scena con l’edizione 2021 di WarGames. Tra match adrenalinici e giovani star in rampa di lancio, lo show non ha minimamente deluso le aspettative. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i risultati completo dell’evento di NXT 2.0.

WarGames, i risultati completi dell’evento di NXT 2.0

Cameron Grimes batte Duke Hudson

La rivalità tra i due era arrivata a un punto di non ritorno e l’unico modo per concluderla consisteva nello scegliere una stipulazione inusuale. A vincere il match, grazie a un roll up, è stato l’ex Million Dollar Champion Cameron Grimes. Il malcapitato Duke Hudson è stato dunque costretto a subire un drastico taglio di capelli.

NXT Cruiserweight Championship: Roderick Strong (C) batte Joe Gacy

Nel corso delle ultime settimane si erano diffuse delle voci riguardanti un possibile ritiro del Cruiserweight Championship, in linea con i cambiamenti già in atto del brand. Nonostante Joe Gacy fosse il favorito, l’esperienza da veterano di Roderick Strong ha avuto la meglio. Il campione in carica, infatti, ha mantenuto il titolo grazie alla patentata Backbreaker.

NXT Tag Team Championship: Imperium (Fabian Aichner & Marcel Barthel) battono Kyle O’Reilly e Von Wagner

A mani basse uno dei migliori match della serata. Acrobazie, cambi di fronte e adrenalina in un incontro che ha visto prevalere i campioni in carica grazie a una manovra combinata ai danni di Kyle O’Reilly. Aichner e Barthel, dunque, portano ancora in alto la bandiera europea.

NXT Women’s WarGames: Cora Jade, Io Shirai, Raquel Gonzalez e Kay Lee Ray battono Dakota Kai, Gigi Dolin, Jacy Jayne & Mandy Rose

Anche le donne di NXT hanno dimostrato di tenere banco, rendendosi protagoniste di un agguerrito WarGames. La mattatrice del match è stata, senza ombra di dubbio, la giovanissima Cora Jade (20 anni), che ha eseguito una spettacolare Swanton Bomb dalla cima della gabbia e ha persino consegnato la vittoria al suo team, schienando Jacy Jayne.

NXT Men’s WarGames: Bron Breakker, Tony D’angelo, Carmelo Hayes & Grayson Waller battono Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Pete Dunne & L.A. Knight

La vecchia guardia del brand, capeggiata da Tommaso Ciampa, ha dovuto soccombere al nuovo che avanza. Nelle fasi finali di un match molto combinato, infatti, Bron Breakker è riuscito a schienare l’attuale NXT Champion, consegnando la vittoria al suo team.

NXT WarGames, l’addio di Johnny Gargano?

A meno di clamorosi cambiamenti, WarGames sembrerebbe essere stato il palcoscenico per l’ultimo match di Johnny Gargano in quel di NXT. Al termine dello show, “Jonny Wrestling” ha voluto ringraziare il pubblico presente per l’incondizionato supporto mostrato in tutti questi anni, affermando che avrebbe esposto le sue intenzioni future nella prossima puntata del brand.

