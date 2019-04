Wyrd Edizioni: un Kickstarter per l’edizione italiana di LexOccultum

Wyrd Edizioni annuncia il lancio di una campagna Kickstarter per la localizzazione di LexOccultum, gioco di ruolo in salsa vittoriana di RiotMinds

Sono stati molti gli annunci delle prossime pubblicazioni che sono stati lanciati durante il Modena Play 2019 appena conclusosi e quelli di Wyrd Edizioni sono stati particolarmente interessanti. Tra di essi spicca di sicuro la notizia relativa alla localizzazione in italiano del gioco di ruolo LexOccultum, edito da RiotMinds, che ribadisce il sodalizio tra la casa editrice svedese e Wyrd Edizioni.

Come da recente prassi di Wyrd Edizioni, il GDR LexOccultum – un viaggio tra misteri, società segrete e occultismo nell’Europa del 18° secolo – vedrà la luce attraverso una campagna Kickstarter che sarà lanciata nel corso del 2019.

LexOccultum è gioco di ruolo ambientato in un’ ucronica Europa del XVIII secolo in cui l’occulto e il soprannaturale sono elementi reali ma non ancora di dominio comune. La Chiesa sta perdendo la presa su un’umanità che lotta contro vecchie credenze e dogmi, mentre alchimisti, occultisti e società segrete scavano in profondità nei vecchi misteri e nell’antica oscurità. L’illuminazione non riguarda solo la liberazione da vecchie istituzioni e strutture, ma anche la scoperta di ciò che è stato nascosto per centinaia di anni o, addirittura, per millenni.

In LexOccultum, gli Illuminati, i Massoni, i vecchi Templari e altre società segrete si nascondono in stanze buie per tramare al fine di creare un nuovo ordine mondiale, o anche solo per acquisire maggiori conoscenze riguardo le arti oscure e l’antica saggezza.

I nobili e gli aristocratici sono una razza morente che vive in completa decadenza e fra gli eccessi, mentre la gente comune soffre in povertà. Quella di LexOccultum è l’era dell’illuminismo, ma anche della profonda ignoranza. Pochi sanno qualcosa della crescente oscurità, di vampiri e progenie del diavolo, e mentre le cospirazioni crescono sotto la superficie, i re e i sacerdoti predicano la sottomissione e l’obbedienza. Ma l’apocalisse è davvero alle porte?

LexOccultum è un gioco di pistole e archibugi, sporchi predatori di tombe, lanterne, lupi mannari, vino e decadenza, società segrete, cospirazioni e misteri troppo pericolosi da svelare. È un gioco su esploratori che combattono contro i mari in tempesta, su chi tenta di svelare la verità sui Templari, su sante linee di sangue, su una guerra silente tra uomini e animali.

I giocatori potranno vagare tra i vicoli di una Parigi corrotta, tra il fumo dei docks di Londra, circondati dal Gin Craze, la Moda del Gin, e dagli alchimisti in cerca della pietra filosofale. Potranno rovistare tra i segreti della cabala e nei misteri sepolti dell’Antico Egitto.

LexOccultum si basa sul sistema di gioco di Trudvang Chronicles (sempre di RiotMinds e pubblicato in italia da Wyrd Edizioni), riadattato e modificato in chiave più moderna sotto alcuni aspetti, pur mantenendone le caratteristiche chiave e gli elementi principali.