Le fasi iniziali di X Factor 2022 si sono concluse da pochi giorni e sta per iniziare la fase successiva: le Live, in cui i cantanti dei diversi coach si sfideranno per la prima volta l’uno contro l’altro. In questo articolo, ci occuperemo di ripercorrere brevemente la storia dell’ormai celeberrima competizione canora, passando anche in rassegna tutti i cantanti celebri che hanno preso parte a X Factor come giudici e ospiti, ma anche tutti quei musicisti che hanno raggiunto le vette della fama iniziando proprio da X Factor. Per una visione d’insieme più completa, vi consigliamo di leggere anche il nostro articolo dedicato all’edizione di quest’anno.

La storia di X Factor, dalla prima edizione ai giorni nostri

Che cos’è X Factor?

X Factor è una competizione canora nella forma di reality show che mette in competizione diretta fra loro cantanti solisti e band musicali emergenti. Lo scopo della gara, quindi, è quello di dare un grande palcoscenico su cui esibirsi ad artisti che non hanno ancora “sfondato” in ambito musicale. Si tratta di una grande opportunità che ha permesso a moltissimi musicisti di esibirsi per la primissima volta davanti a un grande pubblico, e non solo: per molti di questi artisti, infatti, X Factor è stato un trampolino di lancio verso una brillante carriera.

I partecipanti alla competizione vengono suddivisi in diverse squadre, ognuna delle quali è capitanata da un giudice che si occupa prima di scegliere i cantanti che vuole nella sua squadra, e che poi, coadiuvato dai vocal coach, sceglie per loro i brani migliori per far emergere le loro doti vocali; il tutto è poi corredato da lezioni di canto atte proprio a migliorare le performance dal vivo degli artisti in gara.

Come si svolge la gara?

Come ogni anno, la competizione vede come protagoniste 4 squadre di musicisti. Poiché non ci sono più le suddivisioni classiche per età e sesso, le squadre sono miste, con una sola regola da rispettare: ogni squadra deve avere obbligatoriamente almeno una band e un cantante solista. I giudici di quest’anno sono Rkomi, Ambra Angiolini, Dargen D’amico e Fedez, e dovranno portare i loro cantanti attraverso le diverse fasi della competizione.

Fasi di pre-selezione

Dopo una prima selezione che è avvenuta online per le normative anti COVID-19 ancora vigenti, la scorsa estate sono state effettuate le primissime fasi di selezione dei partecipanti alla gara. Queste fasi iniziali del programma non vengono trasmesse in TV, in cui vediamo i cantanti per la prima volta durante le Audizioni.

X Factor 2022

Audizioni

Durante questa fase, la prima trasmessa in televisione, gli artisti hanno cantato davanti al pubblico e ai giudici in 3 puntate trasmesse dal 15 settembre. Per poter avanzare, l’aspirante concorrente dovrà ricevere almeno tre “sì” su 4 da parte dei giudici. In questa fase, i concorrenti scelgono liberamente se portare una cover o un proprio brano inedito, Alla fine delle selezioni, è necessario selezionare un totale di 48 cantanti.

Bootcamp

In questa fase i musicisti vengono suddivisi in 4 squadre da 12 elementi ciascuna, ognuna delle quali è capitanata da un giudice. Di questi 12 artisti per squadra solo 5 potranno accedere alla fase successiva. Ogni giudice ha a disposizione, quindi, 5 sedie su cui far sedere i cantanti che preferisce. Una volta riempite le sedie, il giudice può scegliere di far alzare uno degli artisti scelti in precedenza per far accomodare un artista che gli piace di più.

Last Call

Questa nuova fase sostituisce le Home Visit, ed è l’ultima fase di selezione prima delle Live. In questo caso, ogni squadra si esibisce solo di fronte al suo giudice, mentre gli altri 3 assistono alle esibizioni canore fuori dallo studio. Di 5 aspiranti per squadra, solo 3 passeranno alla fase successiva del programma. Le Last Call di quest’anno sono andate in onda lo scorso 20 ottobre in un’unica puntata.

Il tavolo dei giudici (XF2022)

Live

Ogni giovedì sera dal prossimo 27 ottobre i concorrenti si esibiranno, suddivisi in due gruppi. In questa fase gli spettatori possono scegliere i cantanti che preferiscono grazie al televoto: i due artisti meno votati si esibiranno a fine serata e saranno votati dai giudici. In caso di parità scatterà il “tilt”, in cui si ricorrerà nuovamente al televoto. A volte, possono essere eliminati anche 2 concorrenti a serata per arrivare al numero prestabilito di 4 concorrenti per la Semifinale e di 4 per la Final.

Finale

La settima e ultima Live costituisce la Finale di X Factor 2022, a cui accedono quattro talenti. Di volta in volta, gli spettatori a casa scelgono chi eliminare, ancora una volta tramite il televoto. Dopo quattro manche si decreta il concorrente vincitore.

Breve storia della competizione

Il format di successo nasce con il nome di The X Factor in Gran Bretagna, nel 2004. A idearlo è Simon Cowell, presentatore e produttore discografico conosciuto anche all’estero per le sue critiche spesso molto aspre (non a caso, infatti, è stato anche protagonista di un episodio dei Simpson). Prima ancora di X Factor, Cowell ha creato, insieme a Simon Fuller (manager di Annie Lennox e Spice Girls), il format Idol, di cui esistono le varianti Pop Idol e American Idol. Infine, un altro format di grandissimo successo internazionale creato da Cowell è Got Talent, declinato in molte varianti che appongono davanti al titolo il nome della nazione in cui si svolge la competizione (In Italia, ad esempio, abbiamo Italia’s Got Talent.

X Factor 2022

Cowell è un autore televisivo di grande successo grazie ai suoi format, di cui X Factor è una delle punte di diamante. Durante la prima edizione, erano presenti solo 3 categorie: dai 16 ai 24 anni (a prescindere dal sesso), dai 25 anni in su (sia uomini che donne) e gruppi; dalla quarta edizione, viene scelto di suddividere i partecipanti alla gara di età compresa fra i 16 e i 24 anni anche in base al sesso; come anticipato in precedenza, da diversi anni la competizione cerca di essere quanto più inclusiva possibile, per cui sono state eliminate tutte le discriminanti legate a età e sesso. Ogni categoria, poi, fin dal principio è guidata da un giudice.

Giudici famosi di X Factor

La prima edizione italiana di X Factor è andata in onda su Rai2 (come anche le 3 edizioni successive) nel 2008, e da allora la competizione canora ha ospitato moltissimi cantanti, solisti o membri di band, sia fra i giudici che fra gli ospiti: infatti, il format prevede anche, nelle fasi finali della gara, dei duetti con musicisti italiani e internazionali. Elencarli tutti sarebbe impossibile, ma per darvi un’idea del calibro della gara vi faremo alcuni esempi. Abbiamo tralasciato volutamente i giudici di quest’anno, poiché potete trovare tutte le informazioni su di loro in questo nostro articolo.

Elio: musicista, polistrumentista e comico, nonché leader della band rock demenziale Elio e le Storie Tese; p stato giudice per 5 edizioni.

musicista, polistrumentista e comico, nonché leader della band rock demenziale Elio e le Storie Tese; p stato giudice per 5 edizioni. Morgan: musicista, polistrumentista e scrittore conosciuto per essere il leader della band rock alternativa Bluvertigo ; è stato giudice di ben 7 edizioni, a cominciare dalla prima.

musicista, polistrumentista e scrittore conosciuto per essere il leader della band rock alternativa ; è stato giudice di ben 7 edizioni, a cominciare dalla prima. Mara Maionchi: produttrice musicale e presentatrice radiofonico dalla spiccata personalità e senza peli sulla lingua; è stata giudice per 7 edizioni, inclusa la prima.

produttrice musicale e presentatrice radiofonico dalla spiccata personalità e senza peli sulla lingua; è stata giudice per 7 edizioni, inclusa la prima. Manuel Agnelli: musicista e leader della band di rock alternativo Afterhours; è stato giudice per 5 edizioni.

Il tavolo dei giudici (XF2022)

Samuel: cantautore e chitarrista, nonché frontman della band di rock elettronico Subsonica ; è stato giudice per un’edizione.

cantautore e chitarrista, nonché frontman della band di rock elettronico ; è stato giudice per un’edizione. Mika: cantautore e showman britannico; è stato giudice per 5 edizioni.

cantautore e showman britannico; è stato giudice per 5 edizioni. Emma Marrone: cantante e attrice emersa da un altro talent show, Amici ; è stata giudice per 2 edizioni.

cantante e attrice emersa da un altro talent show, ; è stata giudice per 2 edizioni. Sfera Ebbasta: rapper e trapper; è stato giudice per un’edizione.

rapper e trapper; è stato giudice per un’edizione. Simona Ventura: conduttrice televisiva e attrice; è stata giudice per 5 edizioni, inclusa la prima.

Cantanti famosi emersi da X Factor

X Factor non è solo un format di successo molto amato e seguito in tutto il mondo. Tanti dei partecipanti e di coloro che hanno vinto le precedenti edizioni della gara si sono esibiti per la prima volta davanti a un grandissimo pubblico proprio grazie alla loro partecipazione a X Factor, che ha lanciato le loro carriere. Anche in questo caso, vi forniremo solo alcuni degli esempi più significativi di musicisti italiani emersi da X Factor e divenuti poi molto conosciuti, anche a livello internazionale.

Marco Mengoni: vincitore della terza edizione di X Factor nella squadra di Morgan, nel 2013 ha vinto anche il festival di Sanremo con L’Essenziale. Mengoni è stato il primo cantante italiano nella storia che abbia vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards , e lo ha fatto per 2 volte (nel 2010 e nel 2015). Al momento, ha pubblicato 11 album .

vincitore della terza edizione di nella squadra di Morgan, nel 2013 ha vinto anche il festival di Sanremo con L’Essenziale. , e lo ha fatto per 2 volte (nel 2010 e nel 2015). Al momento, ha pubblicato . Francesca Michielin: vincitrice della quinta edizione per la squadra di Simona Ventura, è arrivata seconda al Festival di Sanremo nel 2016 e nel 2021, e sempre nel 2016 ha rappresentato l’Italia all’ Eurovision Song Contest , oltre ad aver ricevuto candidature per altri riconoscimenti È anche la conduttrice dell’edizione di quest’anno.

vincitrice della quinta edizione per la squadra di Simona Ventura, è arrivata seconda al Festival di Sanremo nel 2016 e nel 2021, e sempre nel 2016 ha rappresentato l’Italia all’ , oltre ad aver ricevuto candidature per altri riconoscimenti È anche la conduttrice dell’edizione di quest’anno. Chiara: vincitrice della sesta edizione del talent show canoro. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2013, nel 2015 e nel 2017, ha vinto un Wind Music Award ed è stata candidata a diversi altri premi.

vincitrice della sesta edizione del talent show canoro. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2013, nel 2015 e nel 2017, ha vinto un Wind Music Award ed è stata candidata a diversi altri premi. Måneskin: incredibile, ma vero, il fenomeno pop rock degli ultimi anni non ha vinto X Factor! La band, infatti, si classificò seconda nell’edizione del 2017 con il giudice Manuel Agnelli. Grazie a Zitti e Buoni, vincono sia il 71° Festival di Sanremo che il 65° Eurovision Song Contest, ottenendo così la visibilità che gli ha poi consentito di emergere anche a livello internazionale.

X Factor all’estero: i cantanti famosi delle edizioni straniere

Trattandosi di una competizione canora internazionale, ci sono anche diversi artisti oggi molto conosciuti che hanno mosso i primi passi proprio sul palco di X Factor. Ecco alcuni esempi.

Leona Lewis: vincitrice della terza edizione britannica di X Factor, è in assoluto l’artista più di successo in tutta la storia del programma.

James Arthur: vincitore della nona edizione britannica, la sua cover di Impossible di Shontelle è il singolo più venduto di sempre di un artista emerso dalla gara .

vincitore della nona edizione britannica, la sua . JLS: vincitori della quinta edizione britannica, hanno vinto 3 BRIT Awards .

vincitori della quinta edizione britannica, hanno . One Direction: la celeberrima boy band è arrivata terza alla settima edizione britannica del talent show musicale, in cui i cantanti si presentarono singolarmente, ma non si qualificarono. Così, i giudici Nicole Scherzinger e Simon Cowell decisero di riunirli in un’unico gruppo canoro.

Le Live di X Factor 2022 andranno in onda in esclusiva su Sky Uno e saranno disponibili anche su NOW TV a partire dal prossimo 27 ottobre. Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare Fire Stick TV direttamente qui su Amazon.

Volete sapere quali titoli troverete nella libreria di NOW? Recuperate i nostri articoli: