Quando alle spalle si hanno svariati decenni di vita editoriale, supportati da una continuity serrata, diventa difficile risultare appetibili a nuovi lettori. Per quanto si possa mostrare personaggi interessanti e storie avvincenti, al lettore che si approccia per la prima volta alla serie, ci sarà sempre un interrogativo che farà da freno alla curiosità di calarsi in una nuova avventura: quanto mi mancherà della storia? Motivo per cui vengono spesso effettuate delle operazioni di apertura a un nuovo pubblico, degli starting point che consentono di iniziare una lettura che non sia eccessivamente indebolita dalla mancanza di anni, se non decenni di storie precedenti. Uno di questi eventi è stata la rivoluzione mutante di Jonathan Hickman, che ha avviato il nuovo corso mutante, contesto a cui appartiene una delle X-formazioni più particolari che, come altre testate mutanti, ha visto il suo primo anno della nuova dimensione narrativa raccolto in volume, X-Force: Terreno di Caccia.

House of X/Powers of X, punto di rinascita del mondo mutante marveliano orchestrato da Johnathan Hickman, ha dato vita a una nuova era per gli X-Men. Non un semplice rinascimento, come visto in altri periodi editoriali dei mutanti marveliani, ma una vera e propria rivoluzione, che ha visto l’homo superior finalmente in cima alla catena evolutiva umana, non più sottomesso e temuto, ma capace di imporre una propria visione al mondo intero. Con il ciclo di House of X/Powers of X, Hickman ha quindi posizionato un tassello fondamentale di questa nuova era mutante, ricca di possibilità e presupposti, che si sono poi scontrati con la realtà di un mondo incapace di gestire questo ribaltamento di fronti.

Il nuovo Eden mutante consacrato al termine del ciclo d’apertura di questa rivoluzione, infatti, è ora uno dei principali poli di potere della Terra. Per gli umani, solitamente in grado di opporsi e di relegare i mutanti in una posizione subalterna, questo sconvolgimento non è facilmente digeribile. Hickman, giustamente, dopo avere imbastito il nuovo assetto mondiale valorizzandone la visione mutante, non dimentica la nazione mutante deve ora confrontarsi con il consesso internazionale. Ma contrariamente a uno stato ‘normale’, Krakoa è anche patria di esseri dotati di grandi poteri, e questi, inevitabilmente, portano nemici alle porte di casa.

X-Force: Terreno di caccia, lo spionaggio di Krakoa

Forte di questa rinascita, un vero e proprio ribaltamento della tradizione mutante di esseri vessati e schiacciati dalla popolazione sapiens, Hickman ha deciso di dare nuovo slancio alla sua visione del futuro degli X-Men, portando tutte le maggiori X-formazioni all’interno di una definizione della nuova era che gli consentisse di affrontare al meglio questa transizione. Il primo anno delle diverse testate è servito come lungo preambolo di assestamento per una nuova era mutante caratterizzata da diversi eventi (X of Sword, Inferno, Gala Infernale e Il Processo di Magneto), ma per gettare solide fondamenta serviva sviluppare una rinascita culturale che andava affrontati su diversi piani.

Se il corpus narrativo principale è stato affidata alla serie ammiraglia (X-Men: Pax Krakoa), una formazione guidata da Kitty Pryde ha gestito gli affari più ‘riservati’ del potere mutante (Marauders: Vivere e morire a Krakoa) mentre i giovani mutanti avrebbero vissute avventure che si sarebbero occupate di raccontare questa rivoluzione da una prospettiva differente (New Mutants: Il sestante). Ma ogni potenza, anche la più nobile, ha bisogno di una forza di intervento operativo, capace di muoversi nelle ombre per proteggere gli interessi della neonata nazione mutante. La X-Force, una squadra capace di compiere missioni ad alto rischio, tutelando gli interessi mutanti in una comunità internazionale ancora restia ad includere i pericolosi Figli dell’Atomo.

Nel nuovo universo mutante, X-Force rappresenta l’anima spionistica di Krakoa, una zona d’ombra viene messo a dura prova l’intento morale della nazione mutante. Seppure mossa da alti ideali, venduti al mondo e anche alla gran parte della popolazione dell’isola, l’oligarchia mutante non può esimersi dall’affrontare situazioni che richiedano interventi risolutivi e difficilmente etichettabili come morali. Il primo anno di X-Force, raccolto in X-Force: Terreno di Caccia, è una perfetta dimostrazione di come questa guerra nell’ombra sia una necessità, capace di corrompere anche le anime tradizionalmente più integerrime del panorama mutante. Guidata operativamente da Sage e Bestia, X-Force si ritrova a dover scoprire quale sia il nemico che rapisce mutanti e per quali scopi, andando a creare un sottotono spionistico per il rinascimento mutante che si inserisce al meglio nel più ampio mosaico ordito da Hickman.

Delle nuove testate, X-Force è la più disillusa e cinica, violenta come ci aspetterebbe nella tradizione delle spy story action e animata da una serie di scelte morali che, per quanto messe in cantiere per ‘ragioni di sicurezza nazionale’, rappresentano quasi un patto faustiano. Benjamin Percy si muove abilmente su questo nebuloso confine tra difesa nazionale e aggressione silenziosa, sfrutta al meglio il contrasto tra la tradizionale figura di mente gentile di Henry McCoy offrendoci una versione di Bestia machiavellica, apparentemente pronto a prendere dubbie decisioni, anche con la consapevolezza che arriverà il momento di affrontare le proprie scelte.

Per quanto lontana dal resto delle X-testate, X-Force: Terreno di caccia mostra un taglio più violento, non solo graficamente ma anche morale, che racchiude un punto di partenza intrigante, le cui conseguenze di vedranno in momenti successivi (come Gala Infernale o il secondo anno di X-Force).

Il lato oscuro di Krakoa, tra complotti e missioni segrete

La trama di Percy, supportato graficamente dall’ottimo lavoro di Cassara, Segovia e Bazaldua, entra di diritto all’interno dei pilastri del nuovo ordine mutante hickmaniano, dove, anche mostrando momenti in cui la trama sembra mancare di mordente, riveste il ruolo di bussola morale, seppure in accezione di negativa, di una nazione convinta della propria supremazia, ma disposta a intraprendere scelte complesse e tutt’altro che nobili. La comparsa di nuovi nemici e di una serie di dinamiche interpersonali che presagiscono grandi sorprese future, rende X-Force: Terreno di Caccia un volume particolarmente interessante, specie per chi si approccia al mondo mutante proprio in concomitanza con il nuovo corso avviato da Powers of X.

Panini, come per le precedenti testate mutanti, raccoglie i primi dodici numeri della serie, secondo la numerazione americana, in un volume che viene graficamente ricondotto a questa nuova era degli X-Men, rendendo quindi gradevole anche la presenza del volume all’interno della nostra collezione.