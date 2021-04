X-Men: ecco la nuova formazione ufficiale

Marvel ha ufficialmente rivelato i nomi che faranno parte della nuova squadra degli X-Men che sarà protagonista di una nuova serie regolare che partirà a luglio negli Stati Uniti e vedrà impegnati ai testi Gerry Duggan e gli artisti Pepe Larraz e Marte Gracia.

X-Men, nuova squadra e nuova missione

I nuovi X-Men saranno Ciclope, Marvel Girl, Sunfire, Rogue, Wolverine (ovvero X-23, non Logan), Synch e Polaris mentre il Professor X (Charles Xavier) sarà un membro non ufficiale della squadra.

La nuova squadra è il frutto delle vicende lette su House of X and Powers of X di Jonathan Hickman che hanno portato alla creazione della nazione mutante di Krakoa.

Ecco come la Marvel ha presentato la nuova serie:

“X-Men sarà l’inedita evoluzione della narrazione dell’epopea mutante. Non proteggendo più un mondo che li odia e li teme, i mutanti infatti hanno detto addio al loro sogno di convivenza e hanno fondato una fiorente patria mutante. Ma all’indomani di X of Swords, gli X-Men originali Ciclope e Marvel Girl si sono resi conto che il il mondo aveva bisogno della sua prima squadra di supereroi mutanti. Le cose potrebbero complicarsi tra la nazione di Krakoa e il resto dell’Universo Marvel, ma per gli X-Men le cose sono semplici: fai ciò che è giusto, proteggi coloro che hanno bisogno di protezione e salva il mondo che tutti condividiamo. Questa nuova squadra è formata dai campioni scelti del genere mutante e sono pronti a qualsiasi battaglia per proteggere la loro gente e il loro pianeta natale.”

La nuova squadra degli X-Men debutterà ufficialmente nell’evento crossover Hellfire Gala previsto a giugno negli Stati Uniti mentre il debutto della nuova serie avverò il 7 luglio con copertina, realizzata da Pepe Larraz, che omaggia “il fumetto più venduto di tutti i tempi” ovvero X-Men #1 di Chris Claremont e Jim Lee che rese gli X-Men la serie simbolo del fumetto supereroistico negli anni ’90.

Eccovela:

Ci saranno ovviamente anche delle copertine variant dedicate ai singoli personaggi: Juann Cabal disegnerà quella con il Professor X; Carmen Carnero quella di Marvel Girl; Peach Momoko quella di Sunfire; Iban Coello quella di Synch; R.B. Silva quella di Ciclope; Natacha Bustos quella di Wolverine; Patrick Gleason quella di Rogue e Joshua Cassara quella di Polaris.

