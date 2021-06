X-Men: il soprendente cameo di Kevin Feige nel nuovo numero dei fumetti

Sebbene i mutanti non siano ancora entrati ufficialmente a far parte del Marvel Cinematic Universe, in settimana i fan hanno potuto assistere a un cross-over alquanto particolare. Nel numero #21 di X-Men, scritto da Jonathan Hickman e disegnato da numerosi fumettisti tra cui l’italianissima Sara Pichelli, c’è stato un cameo inaspettato di Kevin Feige.

Il patron dell’MCU appare tra gli invitiati all’Hellfire Gala, un party aperto a tutti i non mutanti del mondo. Kevin non viene chiamato per nome, ma il suo look rimane inconfondibile e interagisce con Ciclope, chiedendogli di raccontare la sua storia.

Il cameo di Kevin Feige in X-Men #21. Credits: Marvel Comics

Non sappiamo se questa nuova run fumettistica degli X-Men possa servire da base per un futuro sul grande schermo, ma il cameo di Feige ha senza dubbio messo tutti i fan sull’attenti.

Il numero #21 di X-Men rappresenta il finale della serie, mentre gli eventi di Hellfire Gala faranno da apripista a The Trial of Magneto, un evento/miniserie in 5 albi scritto da scritto da Leah Williams (X-Factor) e disegnato da Lucas Werneck (Empyre: X-Men). Uscirà il 18 agosto in America.

Il titolo dell’opera è un chiaro riferimento a Uncanny X-Men #200, seminale albo scritto da Chris Claremont e illustrato proprio da John Romita Jr., nel quale un Magneto redento fu sottoposto a processo dalla Corte Internazionale di Giustizia di Parigi per i suoi crimini passati.

Dal momento che la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sembrerebbe già essere pregna di progetti, è molto probabile che i mutanti possano comparire soltanto nella 5. Si vocifera anche che Disney Plus sia al lavoro su una serie antologica incentrata su Wolverine, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.

In attesa del nuovo evento a tema X-Men, vi consigliamo di recuperare la Complete Edition di House of X/Power X, edita in Italia da Panini Comics. La trovate, a un prezzo accessibile, seguendo questo link.