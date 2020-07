X-Men Legends Marvel’s Sentinel: aperti i preordini su Zavvi

L’action figure X-Men Legends Marvel’s Sentinel arriva su HasLab. La colossare figure della temibile Sentinella, temuta nemesi degli X-Men e spauracchio della popolazione mutante, sarà disponibile per tutti coloro che parteciperanno al crowdfunding sulla piattaforma ufficiale Hasbro. HasLab è infatti la piattaforma di crowdfunding per lo sviluppo di nuovi ed esclusivi prodotti Hasbro, la cui presenza sul mercato italiano è possibile grazie alla partecipazione di Zavvi, e-commerce specializzato in abbigliamento e gadget nerd e geek.

Al momento la campagna crowdfunding è stata sostenuta da oltre 11.000 backer, ciò ha permesso ad Hasbro di arricchire questo modello, includendo alcuni accessori esclusivi, come ad esempio una testa alternativa o l’accessorio per le mani della Sentinella. Queste aggiunte permetteranno di personalizzare questo modello in maniera unica.

Visto il grande successo di questa operazione, Hasbro attiverà ulteriori livelli di ricompense se il numero dei sostenitori dovesse aumentare ancora.

X-Men Legends Marvel’s Sentinel (link Zavvi), sarà la figure della serie Marvel Legends più grande mai realizzata fino ad ora e avrà un costo di 399,99 euro. Ispirata al design apparso in House of X e Powers of X, X-Men Legends Marvel’s Sentinel sarà alta 669 millimetri, 72 punti di articolazione (di cui 20 in ogni mano) e presenterà un sistema di LED che illumineranno la testa e il tronco del modello (i LED richiedono 2 batterie ministilo non incluse).

Questo particolare modello di action figure includerà anche due teste aggiuntive (alternate Sentinel Prime head e Battle damaged head), un tentacolo per il palmo della mano che potrà essere avvolto attorno ad un’altra figura Marvel Legends X-Men e, per finire, una figureMarvel Legends aggiuntiva della Sentinella Prime Femmina da 6 pollici.

Sarà possibile partecipare alla campagna crowdfunding di HasLab per X-Men Legends Marvel’s Sentinel fino al 24 agosto 2020. Per partecipare (o per ulteriori informazioni) vi rimandiamo alla pagina di Zavvi a questo link.