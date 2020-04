X-Men, Sophie Turner è insicura sul futuro dei mutanti!

La pandemia non ha soltanto frenato il sistema economico, ma anche moltissime produzioni cinematografiche, che hanno subito uno slittamento (per alcuni casi) a data da destinarsi. Questo alone di incertezza ha offuscato il futuro degli X-Men. Dopo la conclusione del ciclo cinematografico dei Figli dell’Atomo Marvel con l’ultimo capitlo, Dark Phoenix, il futuro dei mutanti non prevede nuove pellicole, a quanto pare.

In questi giorni, Sophie Turner, l’attrice diventata famosa grazie a Game of Thrones, ha parlato ai microfoni di Variety, manifestando non poche incertezze sul futuro degli X-Men. Al tempo stesso, Sophie non ha negato la sua completa disponibilità a rivestire i panni di Jean Grey.

“Non conosco i termini dell’accordo e la situazione ad oggi, non so se la Disney sia intenzionata a proseguire il viaggio degli X-Men o no“, spiega l’attrice ai nostri colleghi di Variety. “Ma sarò sempre disposta a tornare al lavoro, soprattutto con quel cast per ripetere l’esperienza. Abbiamo vissuto dei bei momenti durante la produzione del film. Ucciderei per tornare in un film degli X-Men“.

Le performance di Dark Phoenix, tuttavia, condanneranno con ogni probabilità il futuro degli X-Men. La pellicola diretta da Simon Kinberg, infatti, non è stato soltanto un fallimento agli occhi dei critici e degli appassionati, ma ha anche deluso al botteghino, con dei ricavi che coprono a malapena i costi, con una differenza di soli 50 milioni di dollari. Di conseguenza, sarà davvero difficile rivedere in azione gli X-Men nelle sale cinematografiche.

Naturalmente, senza una conferma ufficiale da parte della Disney non è possibile essere certi sulla strategia del colosso statunitense. In ogni caso, Sophie Turner è disposta a tornare, e non mancheranno aggiornamenti.