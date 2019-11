X-Men Vs Sentinel, una nuova BDS 1/10 di Iron Studios

X-men vs Sentinel è il nuovo progetto di Iron Studios della linea BDS per creare un gigantesco diorama dall'unione di tante statuette in scala 1/10

X-men vs Sentinel è il nuovo progetto dell’azienda brasiliana Iron Studios per la linea BDS al fine di creare un gigantesco diorama dall’unione di tante statuette in scala 1/10. Questo progetto ci mostra il gruppo degli X-Men combattere in una lotta estrema una delle pericolose Sentinelle. Il maestoso scenario che si potrà realizzare vede alcuni dei mutanti più conosciuti come Wolverine, Rogue, Ciclope, Bestia e Jubilee mentre usano individualmente i loro poteri contro il terribile mostro meccanico.

Gli X-Men sono il super-gruppo di eroi protagonisti di svariati comics americani sotto etichetta Marvel Comics. Sono stati creati dal mitico Stan Lee e dal disegnatore Jack Kirby nel 1963. Agli esordi il team era composto solamente da cinque adolescenti che a causa di una particolare mutazione genetica detta gene-X li rendeva abili di straordinarie imprese come saper leggere nella mente o poter volare. Proprio a causa di questa diversità spesso venivano emarginati e disprezzati da coloro i quali vedono una minaccia per la sopravvivenza del genere umano. In realtà i Mutanti, capitanati dal Prof- Charles Xavier detto Professor X hanno solamente lo scopo di proteggere tutti gli esseri umani, mutanti e non.

L’enorme diorama che fa parte della linea BDS (Battle Diorama Series) raggiungerà una altezza incredibile, parliamo di quasi 90 cm, questo perchè nonostante la scala 1/10 il produttore ha deciso di realizzare anche la micidiale Sentinella. I personaggi, che visti tutti insieme fanno un figurone, saranno in vendita anche singolarmente. Recentemente sono stati mostrati al pubblico in occasione del Lucca Comics and Games 2019 dove i fortunati visitatori hanno potuto apprezzarne i dettagli da vicino.

X-Men Vs Sentinel BDS Art Scale Deluxe è solamente il primo dei tre progetti dedicati agli X-Men, ogni diorama vedrà l’introduzione di nuovi mutanti e di nuove Sentinelle in formato 1/10, prepariamoci a vederne delle belle. Questo primo diorama è finalmente prenotabile ad un costo di 1700 Dollari con uscita stimata per la seconda metà del 2020.