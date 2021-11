Xenomorph Pikachu: quando Pokémon incontra Alien

Il nome Pokémon, in linea di massima, dovrebbe far saltare in mente tutta una serie di simpatiche bestiole. Mostri si, ma con un aspetto e un comportamento non eccessivamente minaccioso, se non addirittura rassicurante, soprattutto Pikachu, il simpatico topo elettrico vero e proprio portabandiera del marchio. Ma provate a pensare, cosa potrebbe uscirne se, in un ipotetico crossover con l’universo narrativo di Alien, il tenero Pokémon finisse per essere infettato da uno xenomorfo?

Questo è quello che devono essersi chiesti i designer di The Kanto Center, azienda produttrice di merchandise sui Pokémon, visto che hanno messo in commercio Xenomorph Pikachu, una figure da collezione in PVC, dipinta a mano, che rappresenta proprio il risultato (veramente inquietante) di questo “incontro” tra mostri iconici.

La statuina, alta circa 10 centimetri, è davvero molto dettagliata, con una particolare attenzione alla calotta cranica traslucida, tipica degli xenomorfi, alle rifiniture dell’esoscheletro (coda compresa) e, naturalmente, alle zanne da predatore che conferiscono alla creatura, una sorta di “ghigno” malefico.

Di oggetti da collezione che vedono come protagonisti i Pokémon in generale, e il caro Pikachu nello specifico, ne esistono da tempo di ogni foggia, dimensione e prezzo, non ultimo il pregiato Pikachu in cristallo, realizzato da Baccarat per il venticinquesimo anniversario del brand, ma l’idea di trasformare il mostriciattolo giallo amato da tutti i fans, in un mostruoso ibrido killer è veramente originale.

Vista la capacità degli xenomorfi di utilizzare al meglio il DNA dell’ospite che decidono di utilizzare come “incubatrice”, c’è da chiedersi se questo Xenomorph Pikachu possa aver mantenuto la sua capacità di produrre potentissime scariche elettriche. Perché in tal caso, sarebbe davvero una bella gatta da pelare, anche per un personaggio tosto come Ellen Ripley!

La figure di Xenomorph Pikachu è disponibile in due differenti colorazioni, una secondo uno schema cromatico che ricorda moltissimo quello classico degli xenomorfi visti nel franchise di Alien (link Amazon) e, forse la più inquietante delle due, una in base di giallo, a richiamare in tutto e per tutto il colore originale del Pokémon.