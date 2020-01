Xion (Kingdom Hearts III) Bring Arts

Nelle scorse ore Square-Enix ha annunciato l’apertura dei preordini per la nuova action figure dedicata a Xion direttamente dal videogioco Kingdom Hearts III. La linea Bring Arts è composta da Figure con svariate licenze basate sui videogiochi di Square-Enix.

La figure di Xion sarà alta circa 14,5 cm, realizzata completamente in PVC (plastica), con un’elevatissima posabilità grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo. All’interno della scatola troveremo diversi accessori e parti intercambiabili per poter esporre la figure come più ci aggrada tra cui:

Xion è uno dei tantissimi personaggi immaginari proveniente dal mondo di Kingdom Hearts di Square-Enix. La ragazza è il quattordicesimo membro dell’Organizzazione XIII, anche lei come Roxas sa usare il Keyblade e grazie alla forte amicizia dei due con Axel ha iniziato a sviluppare una propria identità. Come per tutti i membri dell’organizzazione XIII anche Xion indossa un soprabito nero, pantaloni, stivali e guanti neri. Come possiamo notare ha la stessa identica pettinatura di Kairi con l’eccezione che ha i capelli neri e gli occhi azzurri. In realtà Xion sarebbe stata una copia di Roxas creata appositamente da Xemnas dai ricordi del protagonista principale Sora, in modo da essere usata come piano B nel caso che Roxas non si fosse rivelato utile per il suo malefico piano. Possiede una personalità molto fragile proprio come Sora e Roxas, ma proprio come i due a volta sa come fare la dura. Come abbiamo scritto poco sopra, essendo il 14° membro dell’organizzazione non possiede un trono nella sale dei 13 visto che viene considerata solamente come uno strumento da usare a proprio vantaggio.