Il futuro del Marvel Cinematic Universe si sta mostrando particolarmente aperto a figure secondarie del pantheon supereroico della Casa delle Idee. Dopo aver annunciato una serie che vedrà come protagonista Rudy War Machine Rhodes, ossia Armor Wars, negli ultimi tempi si parla spesso di un altro personaggio pronto a passare dalla carta alla dimensione seriale del franchise: Simon Williams, alias Wonder Man. Pare, infatti, che i Marvel Studios siano in trattiva con Yahya Abdul-Mateen II per interpretare Wonder Man, un ritorno al mondo dei fumetti per l’attore, che ha interpretato il villain Black Mantha nei due film dedicati ad Aquaman e il Dottor Manhattan nella recente serie Watchmen.

Yahya Abdul-Mateen II sarà Wonder Man nella futura serie del Marvel Cinematic Universe?

Le notizie attualmente disponibili su Wonder Man sono piuttosto limitate. Sappiamo che sarà diretta da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Avengers: Kang Dinasty) e che la sceneggiatura sarà affidata a Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine). L’annunciato ritorno di Ben Kingsley nei panni dei Trevor Slattery, personaggio interpretato per la prima volta in Iron Man 3, porta a credere che la serie dedicata a Simon Williams possa essere una critica satirica al mondo hollywoodiano, ipotesi che trova nel passato fumettistico di Wonder Man un facile appiglio.

Wonder Man compare nei comics Marvel in Avengers #9 (1964), creato da Stan Lee e Don Heck, con un iniziale ruolo da villain, venendo poi convinto dai Vendicatori a cambiare vita e divenire un eroe. Dotato di una vasta gamma di poteri, dal teletrasporto alla manipolazione dell’energia, Simon Williams è conosciuto soprattutto per esser stato uno dei fondatori dei Vendicatori della Costa Ovest e per essere stato il ‘modello’ cerebrale da cui Ultron ha creato gli schemi mentali di Visione.

Questi due elementi potrebbero essere centrali nello sviluppo della serie dedicata a Wonder Man. La permanenza sulla costa ovest di Simon Williams coincise con una sua curiosa carriera come stuntman e attore a Hollywood, fornendo quindi lo spunto per la satira sulla Mecca del cinema. Il suo rapporto con Visione, che possiamo considerare come un fratello, potrebbe invece creare un legame con un’altra serie in sviluppo presso i Marvel Studios, Vision Quest, run in cui Simon Williams, dopo che il sintezoide era divenuto Visione Bianco, diventava l’interesse amoroso di Wanda Maximoff.

Questa occasione di portare Wonder Man sul piccolo schermo è il secondo tentativo di dare spazio al Vendicatore nel Marvel Cinematic Universe, dopo che James Gunn aveva inizialmente pensato di inserire un cameo del personaggio in Guardiani della Galassia vol. 2, opzione che poi non venne mai finalizzata come spiegò all’epoca lo stesso regista:

Amo davvero il personaggio di Simon Williams/Wonder Man nei fumetti, un supereroe a volte attore, e vedo chiaramente Nathan Fillion nel ruolo. Ma, naturalmente, in un film ambientato al 99.99% nello spazio, non avevo un posto per lui. Quindi in un breve ricordo sulla Terra avevo pensato di inserire un cinema in cui si svolgeva il Simon Williams Film Festival, con sei poster di film di Simon Williams, ma sfortunatamente la parte di film in cui era inserita questa scena era troppo lenta e rallentava il ritmo, e ho dovuto tagliare la scena

Nathan Fillion non ha potuto dunque interpretare Simon Williams, ma questa occasione sembra esser ora alla portata di Yahya Abdul-Mateen II.

