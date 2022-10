Secondo alcune indiscrezioni, Marvel Studios avrebbero tenuto un casting per Yahya Abdul-Mateen II, per interpretare l’eroe della serie originale Wonder Man, che uscirà su Disney Plus.

Wonder Man nella serie Disney Plus: sarà Yahya Abdul-Mateen II?

Abdul-Mateen II potrebbe essere uno dei protagonisti della nuova serie per Disney Plus: secondo un report di ScreenGeek, l’attore vincitore dell’Emmy Award ha da poco ottenuto un casting per una parte in Wonder Man, il progetto in via di sviluppo dei Marvel Studios.

Secondo la fonte apprendiamo che Abdul-Mateen II è in trattative per interpretare Simon Williams, l’alter ego di Wonder Man. Gli altri ruoli principali previsti per Wonder Man sono per una protagonista femminile non specificata e per il manager di Simon Williams. Ma al momento non si sa nient’altro, non è neppure stato reso noto nulla per quanto riguarda altri casting.

Come sanno i fan di Abdul-Mateen II, l’attore è noto per essere apparso anche nel DC Extended Universe, nei panni di Manta/Black Manta nel film Aquaman del 2018. Secondo alcune indiscrezioni, interpreterà inoltre di nuovo la stessa parte anche nel prossimo sequel Aquaman and the Lost Kingdom, che uscirà a Natale nel 2023.

Abdul-Mateen II è un attore pluripremiato, che ha recitato nel ruolo di Bobby Seale nel film Netflix del 2020 The Trial of the Chicago 7 e ha interpretato l’iconico Morpheus nel film d’azione del 2021, The Matrix Resurrections. Ai Primetime Emmy Awards 2020, ha vinto il premio come miglior attore non protagonista nella miniserie televisiva di successo Watchmen, per il suo ruolo di Cal Abar.

La serie di Wonder Man è stata annunciata a giugno 2022. A supervisionare come produttore esecutivo, è stato confermato Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e de La Leggenda dei Dieci Anelli. Cretton dirigerà anche alcuni degli episodi dello show. Inoltre, Andrew Guest, sceneggiatore di alcune celebri serie come Community e Brooklyn Nine-Nine, sarà lo sceneggiatore principale di Wonder Man. E mentre sarà occupato con la serie per Disney Plus, Cretton dovrà dirigere anche il prossimo film colossale dell’universo MCU, Avengers: The Kang Dynasty.

L’offerta di Disney+