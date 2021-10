Yamato annuncia il doppiaggio italiano Cells at Work! Black

Yamato Animation ha annunciato il prossimo doppiaggio italiano dell’anime Cells at Work! Black come parte dei festeggiamenti del suo trentesimo anniversario!

Cells at Work! Black: l’anime

Cells at Work! Black è sviluppato da LIDEN FILMS (Berserk 2016/2017, La Leggenda di Arslan, Terraformars). Hideyo Yamamoto (Strike the Blood, Magical Girl Spec-Ops Asuka) si è occupato della regia mentre le sceneggiature sono di Hayashi Mori (Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File). Eiji Abiko (Last Hope, Baby Blue) ha curato il character design, mentre Yugo Kanno (Psycho-Pass, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable) ha composto la colonna sonora.

La serie segue le vicende dei vari globuli all’interno del corpo di un uomo stressato, che soffre di colesterolo, mangia e beve troppo e fa poca attività fisica.

Il cast italiano vede Federico Viola doppiare Eritrocita AA2153, Katia Sorrentino dà la voce a Leucocita 1196, Laura Cherubelli è Piastrina, Pietro Ubaldi doppia Cellula dello stomaco e Roberto Accornero è Eritrocita AA6614.

Qui sotto potete guardare il trailer in italiano:

Cells at Work!: il manga

Il manga di Cells at Work! Lavori in Corpo è pubblicato in Italia dalla Star Comics mentre rimangono inedite le varie serie spin-off e la light novel.

Il corpo umano è una macchina complessa in cui una miriade di componenti deve svolgere il proprio compito in perfetta sincronia. Nel bel mezzo di quest’attività frenetica, un giovane e inesperto globulo rosso alle prese con la sua prima consegna di ossigeno scopre che uno degli incarichi più importanti è la difesa dagli aggressori esterni… il lavoro dei globuli bianchi!

Volete saperne di più riguardo a pneumococchi, allergia, influenza e abrasioni? Allora non perdetevi il primo, esilarante volume di questa serie-rivelazione che mescola ironia, azione e combattimenti in pieno stile shonen!

Il manga ha dato vita a un anime composto da due stagioni, di cui la prima è disponibile gratuitamente sottotitolata su Yamato Animation, il canale YouTube di Yamato Video.

Acquistate Cells at work! Lavori in corpo. Limited edition. Con box disponibile su Amazon!