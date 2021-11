Yamato Video annuncia Terror in Resonance – L’eco del terrore

Yamato Video continua a festeggiare i suoi 30 anni di emozioni doppiando un altro anime, questa volta Terror in Resonance – L’eco del terrore, anche noto come Terror in Tokyo, creato dal regista di Cowboy Bebop e Samurai Champloo, l’innovativo Shin’ichirō Watanabe e realizzato magistralmente dallo Studio MAPPA.

Terror in Resonance – L’eco del terrore: l’anime

Terror in Resonance – L’eco del terrore è stato è stato diretto da Shin’ichirō Watanabe con il character design sviluppato da Kazuto Nakazawa e la colonna sonora composta da Yōko Kanno e trasmesso in Giappone nel contenitore noitaminA di Fuji TV tra il 10 luglio e il 25 settembre 2014. In Italia la serie è stata trasmessa da Yamato Video prima in streaming su YouTube e poi in TV su Man-ga.

Questa la sinossi:

In un’altra realtà, Tokyo è stata colpita da un attacco terroristico che ha devastato il quartiere di Shinjuku. L’unico indizio esistente è un video dei colpevoli, piuttosto confuso, che è stato caricato su Internet e che ovviamente non ha fatto altro che gettare la popolazione giapponese ancora di più nel panico. All’insaputa delle autorità, le menti che si celano dietro questo atto terroristico e che si fanno chiamare “Sphinx” sono solo due adolescenti, Nine e Twelve, due ragazzi che non sarebbero dovuti esistere e che hanno deciso di dare una svegliata al mondo con i loro piani di distruzione.

Per quanto riguarda il cast italiano, Massimo De Ambrosis doppia Shibazaki, Maurizio Merluzzo è Nine, Lorenzo Crisci dà la voce a Twelve, Giulia Tarquini è Lisa, Mario Cordova doppia Okano, Leonardo Graziano dà la voce a Mukasa, Francesco Venditti è Hamura, Massimo Lodolo doppia Kurahashi, Daniela Cavallini è la madre di Lisa, Alice Venditti è Five, Mauro Gravina doppia Shimada e Gianfranco Miranda dà la voce a Kinoshita.

Qui sotto potete guardare il trailer italiano:

